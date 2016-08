Wiesbaden, 29.08.16: Das Model Gina-Lisa Lohfink hat bei einem der ersten Auftritte nach der Verurteilung wegen falscher Verdächtigung in Wiesbaden bei einer Kunst-Performance mitgewirkt. Lohfink hielt am Montagabend bei der «Beerdigung der Privatsphäre» die Trauerrede. O-TON Gina Lisa Lohfink, «Aber an die seltenen Momente, wo du da warst, werde ich mich immer erinnern.» Mit dicker Sonnenbrille und schwarzem Hut lief die 29-Jährige nach dem Trauergottesdienst hinter einem Sarg zur «Beisetzung». Das Amtsgericht Berlin-Tiergarten hatte sie vor einer Woche zu einer Geldstrafe von 20 000 Euro verurteilt. Lohfink habe zwei Männer zu Unrecht der Vergewaltigung beschuldigt und wissentlich gelogen. Seit dem Beginn der «Wiesbaden Biennale» inszeniert der Niederländer Dries Verhoven jeden Tag eine Beerdigung. Unter anderem wurden schon die «multikulturelle Gesellschaft» und das «deutsche Schuldgefühl» zu Grabe getragen.