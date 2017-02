Promi-Geburtstag vom 15. Februar 2017: Wencke Myhre

Ganz still und gemütlich wollte Schlagersängerin Wencke Myhre ihren 70. Geburtstag am Mittwoch (15. Februar) feiern, mit der Familie daheim auf der kleinen Insel Nesøya bei Oslo.

«Dann gab es so viele Anfragen - und puff! Plötzlich fand ich mich bei einer riesigen Feier mit 7000 Menschen in Oslo wieder», erzählt die Norwegerin im Interview der Deutschen Presse-Agentur. Traurig ist sie darüber aber nicht. «Finde ich auch schön. Dann schalte ich im Kopf um und finde das toll.»

Das große Geburtstagskonzert am Samstag nach ihrem Ehrentag ist nur eines von vielen Projekten, die Myhre gerade im Kopf herumschwirren. Nachdem sie den Brustkrebs besiegt hat, sprüht der Showstar vor Energie. «In meinen Gedanken lebe ich natürlich damit», sagt sie. «Aber es prägt meinen Alltag nicht. Jetzt ist hier volle Pulle.»

«Volle Pulle» haben die deutschen Fernsehzuschauer die Norwegerin auch ab Mitte der 60er Jahre erlebt. Mit «Hey, kennt ihr schon meinen Peter?», «Sprich nicht drüber» und «Beiß nicht gleich in jeden Apfel» singt sich der heitere Teenager in die Herzen der Schlagerfans. «Meine Karriere ging ab wie eine Rakete», schreibt Myhre in ihrer Autobiografie «Die Wencke», die 2013 auf Deutsch erschien. Dabei kann sie nach eigener Aussage außer der Grammatik, die sie in der Schule gelernt hat, «kein Wort Deutsch, als ich nach Deutschland kam». Auch wenn sie damit wohl ein wenig untertreibt.

Dass sie die Sprache heute fast akzentfrei spricht, hat sie auch ihrem damaligen Produzenten Bobby Schmidt zu verdanken, meint sie. «Er sagte zu mir: 'Sobald du Deutschland betrittst, reden wir nur Deutsch.'» So stammelt sich Myhre durch ihren ersten Besuch in Hamburg - und lernt die ersten Texte mit Lautschrift.

Die Norwegerin steht mit Roy Black, Peter Alexander, Udo Jürgens und Michael Schanze vor der Kamera und auf der Bühne. Mitte der 70er Jahre bekommt sie mit «Das ist meine Welt» ihre erste eigene Fernsehshow im ZDF. In dieser Zeit ist oft eines ihrer drei kleinen Kinder aus der Ehe mit dem Zahnarzt Torben Friis-Møller mit ihr auf Tour. «Ich habe sehr früh entschieden, Familie zu wollen», sagt sie. «Heute begreife ich nicht, wie ich all das zusammen geschafft habe», schreibt sie in ihren Erinnerungen.

Dreimal ist Myhre verheiratet, viermal wird sie Mutter. Von Männern habe sie keine Ahnung, sagen ihre Kinder scherzhaft. Heute lebt die Norwegerin mit dem Musiker Anders Eljas zusammen, den sie in der Autobiografie ihren «Seelenverwandten» nennt. Ihre Frohnatur hat Myhre trotz Scheidungen, dem Selbstmord ihres zweiten Mannes und dem Krebs nicht verloren. «Ich habe immer das Gefühl, es blüht. Dass ich das Leben lebe. Es geht in allen Menschenleben rauf und runter, aber ich fühle, ich habe soviel, für das ich dankbar sein kann.»

Auch wenn sie in Norwegen wohnt und nicht mehr so oft in Deutschland unterwegs ist wie früher, habe das Land einen besonderen Platz in ihrem Herzen, sagt sie. «Ich fühle mich hier zuhause und wohl und willkommen. Hier habe ich meine großen Shows gemacht.»

Ihre Schlager wie «Er steht im Tor» und «Ein knallrotes Gummiboot» sind nach Jahrzehnten immer noch beliebte Partyhits. Letzteren singt sie so gern, dass sie ihn bei ihrer großen Geburtstagsparty in Oslo am 18. Februar zum ersten Mal auch vor ihren Landsleuten zum Besten gibt. «Ich trage es wahnsinnig dankbar und gerne mit im Rucksack», sagt sie über das Lied.

Ihr runder Geburtstag dagegen bedeute ihr eigentlich nichts, meint die Schlagersängerin. «Ok, da kommt eine Zahl vom Himmel und sagt, du bist 70. Dann ist es so», sagt sie. «Aber es prägt mich nicht. Außer, ja, man merkt, man ist nicht mehr so fit in den Beinen. Aber der Kopf ist doppelt so fit!»