Günther Jauch: Tina Turner ist Fan von «Wer wird Millionär?»

Die Quizsendung «Wer wird Millionär?» hat laut Moderator Günther Jauch (60) einen prominenten Fan: Tina Turner.

Als ein Kandidat am Montagabend die 500-Euro-Frage nach der Sängerin von «Simply The Best» richtig mit «Tina Turner» beantwortet hatte, nutzte Jauch die Gelegenheit für seine Anekdote. «Wen hab ich letzte Woche getroffen?», fragte er sein Gegenüber, einen 23-jährigen Studenten. «Mich nicht», antwortete der junge Mann sichtlich verwirrt. «Ja gucken Sie mal auf Ihr Tableau», entgegnete Jauch. «Tina Turner», kombinierte der Kandidat nun richtig.

«Und soll ich Ihnen sagen, welche Sendung die sich regelmäßig anschaut?», bohrte der Moderator weiter. «Wer wird Millionär?», fragte der Student. «Richtig!», antwortete Jauch triumphierend.

Turner wohne nämlich in der Schweiz und schaue dort dank ihres deutschen Ehemanns deutsches Fernsehen, so Jauch. «Ist ja Wahnsinn», stammelte der Kandidat. «Ja oder, hab' ich auch gedacht in dem Moment», sagte Jauch, «ich sitze noch ganz benommen hier. Hi Tina!»