Guido Maria Kretschmer erntet Shitstorm für Dackel-Spruch

Eine Frau im Blümchenkleid betrachtet sich im Spiegel. Voller Erwartung auf ein Kompliment fragt sie: "Na, wie seh' ich aus?! "Oh, in dem Kleid bist du wunderschön", entgegnet ihr Guido Maria Kretschmer. "Aber die beiden Rauhhaardackel, die würde ich lieber zu Hause lassen" und zeigt dabei auf seine Achseln. Dann wirft er ihr ein Jäcken zu, um die unrasierte Pracht zu verdecken.



Für den Spruch in seinem neuen Werbespot für das Versandhaus Otto kassierte der Modeschöpfer jetzt einen Shitstorm. "Muss man jetzt auch noch in der Werbung ganz normale Körperbehaarung verurteilen?! Meine Güte, einer der schlimmsten Werbungen momentan...", heißt es unter dem Youtube-Clip. Oder: "Bodyshaming ist weder witzig noch cool..."



Auch auf seiner Facebook-Seite sind die Fans nicht gerade erfreut über den Spruch. "Schade, dass du dich auf eine solch blöde, sexistische Werbung eingelassen hast. Frauen (und auch jeder andere Mensch) darf Behaarung haben, wo sie_er mag.(...) Die neue Werbung ist echt daneben!" findet einer. Ein anderer schreibt: "Ich ärgere mich auch über die Otto Werbung. Ich finde sie nicht sexistisch, sondern diskriminierend (...)"





Guido Maria Kretschmer kann darüber nur lachen

Die ganze Aufregung kann Kretschmer nicht verstehen. "Grundsätzlich finde ich, dass jeder machen kann was er will. Wenn sich jemand die Achselhaare wachsen lassen möchte, sage ich: auf geht's! Einen Rauhaardackel unter den Armen oder unrasierte Beine unter Strumpfhosen finde ich für meinen Teil ehrlich gesagt nicht besonders ansehnlich", erklärt er gegenüber der Zeitschrift "Gala". "Der Werbespot soll allerdings keinesfalls kritisch gegenüber Körperbehaarung bei Frauen im Allgemeinen sein. Daher musste ich auch ehrlich gesagt lachen, als ich von der Kritik im Netz gehört habe."



Auch das Versandhaus hat sich unter dem Clip zur Kritik geäußert. "Wir möchten mit diesem Spot niemanden auf die Füße treten. Sondern mit einem Augenzwinkern zeigen wie man schnell mit einem einfachen Accessoire einen neuen Look um ein Kleid kreieren kann. Generell sind wir der Meinung, dass jede Frau – und auch jeder Mann – sich so zeigen soll, wie sie oder er sich schön und wohl fühlt. Also ob mit oder ohne Jäckchen - entscheidet jede/r selbst."