Gunter Gabriel über seinen Tod: "So will ich sterben"

Schlaganfall, Gallenblase raus, Leber entzündet – 2016 lief es gesundheitlich nicht so gut bei dir...

Ja, das ist wie bei so nem alten Motor. Da muss mal ne neue Benzinpumpe rein oder neue Zündkerzen – das ist beim Menschen genau so. Aber du siehst ja: wenn man sich drum kümmert, kann man das alles wieder hinkriegen. Was ich nicht geglaubt habe. Als ich aus'm Dschungel kam, habe ich wirklich gedacht, ich kratze ab. Weil ich nicht wusste, was das Gift aus mir gemacht hat. Eine Schlange hatte mich offenbar gebissen, ohne das ich es gemerkt habe. Die Ärzte in Australien dachten, ich hätte einen Schlaganfall gehabt – stimmt aber nicht. Ich war vergiftet worden, durch den Biss dieser Schlange. Borreliose, ich kann das kaum richtig aussprechen, Bor-rel-iose war die Folge. Dass ich wieder Lachen kann und diese Sterbesehnsucht nicht mehr habe, das ist doch großartig. Ich lag ja fünf Monate im Bett. Meine Freundin sagte: „Mensch, rührt sich da bei dir gar nichts mehr?“ Die Morgenlatte war vollkommen weg. Ich dachte: „Ach, du großer Gott! Das auch noch...“ Aber: das ist behoben.

Seitdem ist mehr als ein Jahr vergangen. Hast du deine Nachfolger bei „Ich bin ein Star

– Holt mich hier raus!“ im Januar verfolgt?

Nein. Das interessiert mich nicht mehr. Ich hab's ja erlebt. Die meisten Leute denken, Dschungelcamp wäre Fake, da würden alle nur so tun. Das war das Schlimmste, was ich je erlebt habe! Härter, als ich es mir je erträumt hätte. Du kommst von einer Hochzivilisation, in der wir ja leben, in die Steinzeit. Es fängt schon damit an: wie krieg ich Feuer an, wenn ich keine Steine habe? Mit normalem Sandstein geht das nicht! Aber wo sind dann die Steine, die funken und wie mache ich das? Ich hatte keine Ahnung. Es war auch keine Steckdose da, nix. Wie lässt du Feuer niemals ausgehen, wenn kein Beil zum Holzhacken da ist? Es war entsetzlich. Und ich bin trotzdem sehr dankbar, dass ich das gemacht habe.

Du hast das Camp damals nach fünf Tagen als Erster verlassen. Wünscht du dir heute, du hättest länger durchgehalten?

Nein, ich war froh. Weil ich merkte, ich krepiere. Ich fühlte mich, als hätte man ein Messer in einen Gummireifen gesteckt. Was ist dann? Wenn der Reifen platt ist, dann kannst du nicht weiterfahren. Ich wollte mich retten – ich dachte aber, ich kratze ab. So war das wirklich.

Die Gage hast du dann, nach alter Gabriel-Tradition, schnell durchgebracht?

Ich hab von der Knete gar nichts gesehen! Ich hab das gleich meinen Kindern rübergeschoben. Die haben gesagt: „Daddy, du bist bekloppt!“ – bevor ich da reinging. Als sie das Geld dann auf'm Konto hatten, haben sie ganz anders geredet. Wie das eben so ist. Die Leute von RTL waren zehn Jahre hinter mir her: „Du bist so ein Großmaul, du musst da rein!“ Ich hab immer gesagt: Niemals, in so eine Schrottsendung niemals! Das ist menschenverachtend. Ist es im Grunde auch... Und dann bin ich da mit einem Reichtum wieder rausgegangen! Nochmal betreten würde ich den Dschungel aber nicht. Selbst wenn ich Tarzan

wäre. Ich hab's erlebt und brauch das nicht mehr.





Woran werden sich die Leute irgendwann mal erinnern, wenn sie an Gunter Gabriel denken?

Arschloch! Die werden sagen: „Was für'n Arschloch war das denn?“ Aber das ist mir doch egal. Dann bist du sowieso weg. Es kann ja zum Beispiel sein, dass ich mich heute Abend ins Bett lege und wache morgen nicht mehr auf. Aus irgendwelchen Gründen. Das ist doch lächerlich! Aber ich weiß, wie ich eigentlich wirklich sterben möchte, wie ich mir das vorstelle. Und meine Tochter hat gesagt: „Ja, Daddy, so musst du sterben!“ Ich möchte sterben in Cowboy-Stiefeln, aufrecht stehend, die Hände so hebend – das muss nicht auf der Bühne sein, das kann auch hier in der Werft sein – und werde sagen: „Gott sei Dank, die Scheiße ist vorüber!“ Weil im Grunde ist das Leben nichts wert. Das ist nur Sauferei, ein bisschen Poppen – aber was ist das wirklich wert? Keine Ahnung. Ich baue mir das so zu recht. Meine Aufgabe für's Leben ist eigentlich, gute Songs zu schreiben. Und ehrlich zu sein. Und den Leuten ein bisschen Freude zu bereiten. Aber das ist auch kümmerlich eigentlich, ne? Eigentlich kümmerlich. Andere sagen: „Ich möchte so gerne Kinder – deshalb lebe ich.“ Ja, wenn sie das so denken! Ok, jeder soll's sich so zurechtrücken. Das ist ja sowieso, mein lieber Johannes, der du ja auch diesen biblischen Namen hast, das ist ja überhaupt die große Frage: Was soll das alles? Aber jeder muss sich das zurechtrücken. Und das ist auch gut so. Ich habe jedenfalls, trotz allem Rauf und Runter, ein großartiges, spannendes Leben gehabt. Ich wäre ein Schwein, wenn ich mich beklagen würde.





