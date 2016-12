Sie ist gelernte Hotelfachfrau, hat Wirtschaft studiert - und letztlich ihr Aussehen zum Beruf gemacht. Mit Anfang 20 vom Modedesigner Wolfgang Joop in einem Café entdeckt, arbeitet Franziska Knuppe inzwischen seit zwei Jahrzehnten als Model. Heute wird die Laufstegschönheit 42.

Sollte sie sich in ihrem Alter nicht langsam beruflich umorientieren? «Ich kriege heute noch genauso viele Aufträge wie mit 25. Natürlich nicht mehr die gleichen. Inzwischen geht es mehr um meine Persönlichkeit als um mein Gesicht», verrät die gebürtige Rostockerin in der Dezember-Ausgabe des « DB Mobil»-Magazins. Sie sei etwa 120 Tage im Jahr geschäftlich unterwegs.

Tatsächlich scheint sich die Blondine mit den großen grünen Augen und langen Beinen nicht über ausbleibende Jobs beschweren zu können. Sogar der Hollywood-Regisseur Wolfgang Petersen hat sich bei ihr gemeldet, um sie für einen Cameo-Auftritt in seinem Remake «Vier gegen die Bank» zu gewinnen. Die Krimi-Komödie mit Jan Josef Liefers, Matthias Schweighöfer, Til Schweiger und Michael Bully Herbig in den Hauptrollen startet am 25. Dezember im Kino.

Aktuell ist Knuppe als Cover-Girl des Modemagazins «Style» zu bewundern. Im November zeigte sie sich bei der Bambi-Verleihung in einem tief ausgeschnittenen, rosa-gerüschten Abendkleid von Aigner und wenige Tage später beim Bundespresseball in Berlin in einer eleganten schwarz-roten Robe aus dem Hause Talbot Runhof. Danach flog Knuppe - wie sie auf Facebook gepostet hat - nach Südafrika zu einem Foto-Shooting für den Haarkosmetikhersteller Schwarzkopf (Henkel), deren Markenbotschafterin sie ebenso ist wie die von Mercedes-Benz.

Sie wirbt aber auch für karikative Zwecke. «Wenn man in der Öffentlichkeit steht, kann man auch etwas zurückgeben», sagte sie im Herbst bei der Vorstellung einer Plakatkampagne der Deutschen Parkinson Hilfe. Veranlasst mitzumachen habe sie, dass «auch in Deutschland so viele Menschen von dieser Krankheit betroffen sind, die gar nicht das Geld haben, um sich die optimale Unterstützung zu holen». Kurz zuvor hatte die Mutter einer Tochter, die mit ihrer Familie in Potsdam lebt, die Patenschaft für eine neugegründete Facebook-Community namens DIWA übernommen, die Patientinnen mit Eierstockkrebs sowie Ärzten eine Plattform bieten will.

Knuppe ist seit 1999 mit dem Unternehmer Christian Möstl verheiratet und lebt in Potsdam bei Berlin.