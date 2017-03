"Harry Potter"-Darsteller überlebt Genickbruch

Es ist ein kleines Wunder, dass er noch lebt: "Harry Potter"-Darsteller Jim Tavaré erlitt bei einem Frontalzusammenstoß mit seinem Auto schwere Verletzungen. Der 54-Jährige, der in der Verfilmung von "Harry Potter und der Gefangene von Askaban“ die Nebenrolle als Wirt des "Tropfenden Kessels" Tom übernahm, brach sich das Genick.

Der Unfall ereignete sich bereits am Montag. Ärzte konnten Tavaré retten, stabilisierten seinen Kopf. Inzwischen liegt er in der Intensivstation eines Krankenhauses. Ihm stehen mehrere Operationen bevor. Neben der lebensgefährlichen Verletzung trug der Schauspieler 15 Rippenbrüche eine Lungenverletzung und mehrere Beinbrüche davon.

Erschreckendes Foto aus Krankenhaus

Tavarés Frau Laura veröffentlichte auf seiner Facebookseite ein Foto aus dem Krankenhaus. Darauf ist der Schauspieler und Comedian zu sehen, wie er schwer von seinem Unfall gezeichnet auf einem Krankenbett liegt. Tavaré ist bei Bewusstsein, reckte den rechten Daumen nach oben.

"Das ist echt, nicht für einen Film. Jim hatte einen schweren Verkehrsunfall – einen Frontalzusammenprall", schrieb seine Frau dazu und bat alle Fans darum, ihrem Mann Genesungswünsche zu schicken. "Bitte denkt an ihn und schickt ihm positive Gedanken während er kämpft“, schrieb sie. Zahlreiche Nutzer kamen der Aufforderung bereits nach. Über 1100 Menschen kommentierten den Beitrag in der Hoffnung, dass Tavaré bald gesund wird.

Jim Tavaré spielte in zahlreichen Shows mit

Der britische Schauspieler lebt zusammen mit seiner Frau Laura in Los Angeles. Bekannt wurde er in den USA vor allem als Comedian, spielte in mehreren Shows mit - unter anderem in "The Sketch Show". Im vergangenen Monat haben ihn mehr als 113 Millionen Amerikaner im Fernsehen gesehen. Tavaré wirkte in einem Werbefilm mit, der während des Super Bowl ausgestrahlt wurde. Außerdem war er zuletzt in der Serie "Californication" zu sehen.