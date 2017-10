Fast täglich werden neue Vorwürfe gegen US-Produzent Harvey Weinstein bekannt. In Großbritannien bestätigte die Polizei Ermittlungen wegen Vergewaltigung in drei weiteren Fällen. Weinstein gibt zwar Belästigungen von Frauen zu, bestreitet jedoch die Vergewaltigungsvorwürfe. Immer mehr Prominente melden sich zu Wort, wie zum beispiel Reese Witherspoon, die von ihrer eigenen Erfahrung mit sexueller Belästigung sprach. Der Überblick:

+++ Harvey Weinstein tritt als Verwaltungsrat seiner Firma zurück +++

Immer mehr Frauen werfen US-Starproduzent Harvey Weinstein sexuelle Übergriffe vor - jetzt ist der 65-Jährige als Verwaltungsrat seiner eigenen Firma zurückgetreten. Dies berichteten US-Medien und beriefen sich auf eine Stellungnahme der Weinstein Company. Eine Woche zuvor hatte die Produktionsfirma Weinstein Company ihren Mitbegründer bereits als Vorstandschef gefeuert. Auch die Oscar-Akademie hatte Weinstein aus ihrem Verband ausgeschlossen. Der Skandal war nach einem Bericht der "New York Times" ins Rollen gekommen, wonach der einflussreiche Hollywood-Produzent über Jahrzehnte Schauspielerinnen und Mitarbeiterinnen seiner Firma belästigt und in einigen Fällen missbraucht hat. Der Zeitung zufolge hielt Weinstein mindestens acht Frauen mit Schweigegeld davon ab, an die Öffentlichkeit zu gehen. Weinstein bestreitet, Frauen zum Sex gezwungen zu haben.

+++ Reese Witherspoon wurde mit 16 in Hollywood Opfer von sexueller Gewalt +++

Auch die Oscar-Gewinnerin Reese Witherspoon kennt die Schattenseiten von Hollywood. Bei einer Gala in Beverly Hills erzählte die Schauspielerin erstmals von ihren persönlichen Erfahrungen mit sexueller Belästigung. Es sei eine schwere Woche für Frauen überall auf der Welt gewesen. Ihre eigenen Erinnerungen seien zurückgekommen, sie könne kaum schlafen, habe Schuldgefühle, weil sie nicht früher darüber gesprochen habe.



"Ich ekle mich richtig vor dem Regisseur, der mich angegriffen hat, als ich 16 war und bin wütend auf die Agenten und Produzenten, die mir das Gefühl gegeben haben, dass ich nur den Job behalte, wenn ich darüber schweige", sagte sie laut "People". Es sei nicht das einzige Mal in ihrer Karriere gewesen, sie sei mehrfach sexuell belästigt und sexuell angegriffen worden. Durch die zahlreichen Geschichten der Opfer, die jetzt nach dem Weinstein-Skandal gehört werden, fühle sie sich weniger allein. "Ich fühle mich wirklich ermutigt, dass es einen neuen Normalzustand geben wird. Für all die jungen Frauen heute hier wird das Leben anders sein, weil wir bei euch sind, wir euch den Rücken stärken und dadurch geht es mir besser."

+++ Woody Allen will keine "Hexenjagd" auf Männer +++

Kontroverse um die Äußerungen von Regisseur Woody Allen ("Der Stadtneurotiker"): In einem Interview mit dem britischen TV-Sender BBC redete sich Allen nach den zahlreichen Vorwürfen gegen Filmproduzent Harvey Weinstein um Kopf und Kragen. Wörtlich sagte Allen: "Tragisch für die armen Frauen, die betroffen waren, traurig für Harvey, dessen Leben so durcheinander gerät."



Nach einem Aufschrei der Empörung sah sich Allen schon kurze Zeit später zu einer Klarstellung genötigt. "Als ich sagte, dass es mir für Harvey Weinstein leid tut, dachte ich, es wäre klar, dass ich so fühle, weil er ein trauriger, kranker Mann ist. Ich war überrascht, dass es anders aufgenommen wurde", sagte er der Zeitschrift "Variety".

Viele hatten Allens Äußerungen als Verständnis für Weinstein aufgefasst, denn der Regisseur warnte vor einer " Hexenjagd" auf Männer: "Aber es sollte auch nicht zur Atmosphäre einer Hexenjagd führen, in der jeder Kerl, der in einem Büro einer Frau zuzwinkert, plötzlich einen Anwalt rufen muss", sagte der 81-Jährige. "Das ist auch nicht richtig."

+++ J.J. Abrams nennt Weinstein ein "Monster" +++

Im Skandal um sexuelle Belästigungen in Hollywood distanziert sich auch Regisseur J.J. Abrams ("Star Wars: Das Erwachen der Macht") klar von Filmproduzent Harvey Weinstein. "Er ist ein Monster", sagte der 51-Jährige dem US-Magazin "The Hollywood Reporter" am Rande einer Gala in Los Angeles. "Ich glaube nicht, dass man genug darüber sprechen kann, wie abstoßend böse sein Machtmissbrauch war", sagte Abrams. Nach einem Bericht der "New York Times" über Weinstein haben zahlreiche Schauspielerinnen dem Hollywoodmogul sexuelle Belästigungen und Missbrauch bis hin zu Vergewaltigungen vorgeworfen.

+++ Macron will Weinstein Orden der französischen Ehrenlegion abnehmen lassen +++

Frankreichs Präsident Macron will dem US-Filmproduzenten Weinstein wegen der Vergewaltigungsvorwürfe den Verdienstorden der Ehrenlegion abnehmen. Er habe entsprechende Schritte eingeleitet, sagte Macron gestern dem Fernsehsender TF1. Angesichts des in keiner Weise ehrwürdigen Verhaltens von Weinstein wünsche er sich, dass daraus die Konsequenzen gezogen werden. Die Ehrenlegion ist die wichtigste Auszeichnung für besondere Verdienste in Frankreich und kann auch an Ausländer vergeben werden. Der einst mächtige Filmproduzent Weinstein ist durch Belästigungs- und Vergewaltigungsvorwürfe massiv unter Druck geraten. Am Samstag schloss die Oscar-Akademie den 65-Jährigen aus ihren Reihen aus.

+++ Britische Polizei ermittelt in drei weiteren Fällen wegen Vergewaltigung gegen Weinstein +++

Die Polizei in London ermittelt Medienberichten zufolge in drei weiteren Fällen gegen den US-amerikanischen Hollywood-Produzenten Harvey Weinstein wegen sexueller Übergriffe. Scotland Yard nannte keine Details, bestätigte aber, dass es sich um denselben Verdächtigen handele, wie in einem Fall, der bereits am Donnerstag bekannt geworden war. Dabei geht es um einen Vergewaltigungsvorwurf der britischen Schauspielerin Lysette Anthony gegen Weinstein, wie die "Times" am Sonntag berichtete. Nun soll sich ein weiteres Opfer Weinsteins an die Behörden gewandt haben. Es handele sich dabei um Vorfälle aus den Jahren 2010, 2011 und 2015 in London, berichtete die britische Nachrichtenagentur PA.