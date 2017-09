Heidi Klum ist offenbar wieder Single

Zwischen Heidi Klum und Vito Schnabel soll es nun endgültig vorbei sein: Wie das amerikanische Magazin "People" meldet, ist die Beziehung der beiden auf Eis gelegt. Das Blatt holte von Klum persönlich zu den Gerüchten ein Statement ein - das jedoch etwas kryptisch ausfiel: "Ich finde, dass es wichtig ist, zu pausieren und nachzudenken", wird die 44-Jährige zitiert.

Schon vor zwei Wochen hatte "People" berichtet, dass sich Klum und der 14 Jahre jüngere Kunsthändler Schnabel getrennt haben. "Sie nehmen sich gerade ein Auszeit. Es war zuletzt schwierig zwischen ihnen, sie leben jeweils am anderen Ende des Landes. Und das Schuljahr hat gerade wieder angefangen und Heidi muss sich auf die Kinder konzentrieren", wollte eine anonyme Quelle wissen.

Heidi Klum und Vito Schnabel führten eine Fernbeziehung

Klum lebt mit ihren vier Kindern Leni, Johan, Henry und Lou in Los Angeles, Schnabel kommt aus New York, wo er lebt und arbeitet. Gerüchte darüber, dass es zwischen dem Paar nicht gut aussieht, gab es schon länger. Im Juni wurde Schnabel in London mit einer anderen Frau gesichtet, er soll die Unbekannte zum Abschied geküsst haben. Das sei alles ganz unschuldig gewesen, versicherte der 30-Jährige hinterher. Damals dementierte er eine Trennung heftig.

Schnabel und Klum sind seit 2014 liiert, zeigten sich seither oft gemeinsam auf Partys. Die besucht Heidi Klum nun alleine, denn trotz der Trennung scheint es ihr gut zu gehen: Auf Instagram teilte sie Fotos von ihrem Wochenende in Las Vegas. Unter anderem besuchte das Model ein Konzert von Jennifer Lopez und hatte einen Auftritt bei einem Musikfestival, wo sie die Band 30 Seconds to Mars ankündigte. Zuvor hatte sie in Los Angeles bei der Emmy-Verleihung bereits alleine auf dem roten Teppich posiert - von Vito Schnabel keine Spur. Warum sich das Paar getrennt hat, ist nicht bekannt.