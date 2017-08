Henning Baum: Jetzt packt die Ehefrau aus

Seit bekannt wurde, dass die Ehe von Henning Baum mit seiner langjährigen Ehefrau Corinna vor dem Aus steht, sorgt das Paar für Schlagzeilen. Die Geschichte ist klassisch: Mann verlässt Frau für Jüngere - und bekommt ein Kind.



Doch diese Erzählung schmeckt dem Schauspieler gar nicht. Er möchte in der Öffentlichkeit nicht als der Buhmann dastehen und legte seine Sicht der Dinge dar. So legte er im Gespräch mit der "Gala" Wert auf den Zeitpunkt und Anlass des Beziehungs-Endes: "Meine Frau und ich haben uns vor etwa zwei Jahren getrennt. Das ist traurig, aber das ist die Entscheidung zweier erwachsener Menschen", so Baum. Gleichzeitig betonte er: "Die Familie besteht natürlich trotzdem weiter! Sie ist auf meiner Seite sogar noch gewachsen."

Seine Noch Frau Corinna Baum sieht da einige Dinge ganz anders, wie ihr Interview mit der "Bunte" zeigt.