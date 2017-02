Hier zeigt Heike Makatsch ihren Freund

Sie wirken sehr vertraut. Er schmiegt sich leicht an ihre Schulter. Sie lacht entspannt in die Kamera. Es ist ein seltener privater Moment auf der sonst so hektischen Berlinale. Heike Makatsch sitzt neben Trystan Pütter auf dem Boden des angesagten Soho House am Prenzlauer Berg. Auf dem Boden liegt ihre schwarze Handtasche, daneben steht ein Glas Sekt. Ein schönes Paar.

Der stern durfte Makatsch und Pütter auf der Berlinale begleiten. Dabei entstand beim Empfang des Studios Babelsberg das erste offizielle gemeinsame Foto der beiden. Makatsch war von 1996 bis 2004 mit James-Bond-Darsteller Daniel Craig liiert. Bei den Dreharbeiten zu "Keine Lieder über Liebe" lernte sie 2004 den Musiker Max Schröder (von der Band Tomte) kennen, mit dem sie zwei Kinder hat.

Makatsch präsentierte auf der Berlinale keinen aktuellen Film, sondern war als Markenbotschafterin des Sponsors L’Oreal unterwegs. Pütter legte unter anderem auf der Eröffnungsparty der Zeitschrift "Gala" und der Produktionsfirma UFA im Hotel Das Stue als DJ auf.

Pütter bekannt aus "Ku'damm 56"

Der 36-jährige Pütter ist wie Makatsch, 45, Schauspieler. Einem breiten Publikum wurde der gebürtige Frankfurter durch die ZDF-Serie "Unsere Mütter, unsere Väter" bekannt. Im vergangenen Jahr wirkte er im Dreiteiler "Ku'damm 56" mit, spielte den umtriebigen Rock’n’Roller Freddy. Weil der durchtrainierte Pütter auch nackt zu sehen war, brachte ihm das den Spitznamen "Mister sexy" ein.

