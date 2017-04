"Ich lag in meinem Blut" - Wildpinkler schlägt Hinnerk Baumgarten bewusstlos

Er verbrachte Ostern mit seiner Tochter Mathilda und Freunden auf Mallorca, wollte dem grässlichen Wetter in Hamburg entfliehen: Doch für Hinnerk Baumgarten, Moderator der NDR-Vorabendsendung "DAS", endete der Kurztrip auf die Balearen-Insel im Krankenhaus.

Wie der 49-Jährige der "Bild"-Zeitung berichtet, wurde er am Ostermontag am Strand von Arenal von zwei Männer bewusstlos geschlagen. Der Angriff erfolgte, nachdem sich Baumgarten über einen Wildpinkler am sogenannten Ballermann 6 beschwert hatte, der in den Sand urinierte. Er habe ihn aufgefordert, das zu unterlassen, schildert Baumgarten den Vorfall- Dann habe der Mann zusammen mit einem Freund unverhofft und brutal zugeschlagen.

"Ich wurde bewusstlos" - Hinnerk Baumgarten schildert den drastischen Vorfall

"Ich bin vor Überraschung rückwärts getaumelt und gefallen“, sagte der Baumgarten "Bild". Als er am Boden gelegen habe, hätten die Täter ihn mehrmals ins Gesicht getreten. "Es dauerte nur Sekunden, dann lag ich in meinem Blut. Ich wurde bewusstlos." Seine Tochter habe den Angriff schockiert miterleben müssen.

Die Täter seien zunächst geflohen, konnten aber von Touristen, die den Vorfall beobachtet hatten, überwältigt werden. Ob es sich um zwei Deutsche handelt, ist unklar. Baumgarten erstattete Anzeige wegen Körperverletzung.

Moderator hatte Glück im Unglück

Baumgarten wurde in einem Krankenwagen in eine Klinik in Palma gebracht. Der Moderator hatte Glück: Nach eigenen Angaben erlitt er außer einer Gehirnerschütterung, Prellungen und angebrochener Zähne keine schwerwiegenden Verletzungen. Ein Foto, das er der "Bild"-Zeitung zur Verfügung stellte, zeigt sein lädiertes Gesicht.

Baumgarten ist inzwischen zurück in Hamburg. Nach eigenen Angaben will der Moderator, der in der NDR-Vorabendsendung "DAS" regelmäßig prominente Gäste auf dem sogenannten Roten Sofa begrüßt, in der kommenden Woche wieder vor der Kamera stehen. Vorher stehe ein Zahnarzttermin an.