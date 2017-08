Schauspieler Mark Wahlberg ist zurzeit die Nummer eins unter den Kollegen. Auf der am Dienstag veröffentlichten Forbes-Liste für die bestbezahlten Schauspieler steht der 46-jährige US-Amerikaner an der Spitze. Mit Filmen wie "Daddy's Home 2" sowie "Transformers: The Last Knight" verdiente Wahlberg geschätzte 68 Millionen Dollar. Die Liste zeigt jedoch auch, dass Schauspielerinnen deutlich weniger verdienen. Ganz oben steht hier im Moment Emma Stone - auf der Gesamtliste steht sie allerdings gerade einmal auf Platz 15. Sie kassierte aber weniger als die Hälfte von Wahlberg. Laut Forbes waren es schlappe 26 Millionen US-Dollar in den vergangen 12 Monaten. Die Zahlen basieren unter anderem auf Einnahmen an der Kinokasse, Filmgagen und Einkünften aus Werbeverträgen.