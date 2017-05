Ich glaub, es hackt: Diät-Tipps von Daniela Katzenberger

Daniela Katzenberger mit Pommes. Daniela Katzenberger mit tropfender Pizza. Daniela Katzenberger mit Croissants. So bebildert die Reality-TV-Darstellerin ihr neuestes Marken-Produkt: Es ist ein Diät-Ratgeber mit dem Titel "Eine Tussi speckt ab". Wohlgemerkt: Das Abnehm-Buch kommt von einer Frau, die darin über sich selbst sagt: "Ich bin die fleischgewordene Übertreibung. Maßlosigkeit ist mein Lebensmotto". Dazu die Pommes-Fotos. Trotzdem hat Katzenberger nach ihrer Schwangerschaft für die Hochzeit mit Lucas Cordalis einige Kilos abgespeckt.

Und was ist nun das Katzenberger-Geheimnis? Ein Personal-Trainer war es nicht ("Ich hatte Lucas, der war gratis"). Stattdessen schwört die 30-Jährige auf Hackfleisch - zumindest ist es das, was nach der Lektüre des über 200 Seiten starken Buchs hängen bleibt.

Daniela Katzenberger: "I love Hackfleisch!"

Ein ganzes Kapitel widmet sich nur diesem Thema: Hackfleischpfanne, Gemüse mit Hack, Spaghetti Bolognese, Frikadellen mit Erbsen und Möhren, Gemüse-Hackfleisch-Lasagne, Klöße mit Hackfleisch-Füllung - die Liste ist lang.

Die schiere Zahl an Hackfleisch-Variationen wird echte Fans jedoch nicht verwundern. Wer Daniela Katzenberger auf Facebook folgt, sieht seit Monaten immer wieder Schnappschüsse vom Hack-Eintopf. "Sieht komisch aus, macht aber schlank", heißt es dann etwa dazu. Die Katze im Hackfleisch-Himmel - eine Foto-Love-Story:

















Ob der Hackfleisch-Zauber auch bei ihren Fans funktioniert? Eigentlich unwichtig, denn die fressen ihr so oder so aus der Hand. Egal, ob Kerzen mit Billigschmuck oder Parfums - der Name Katzenberger verkauft sich immer noch bestens.

Umso bedauerlicher sind Sätze, die einer erfolgreichen Geschäftsfrau wie ihr eigentlich unwürdig sind. So heißt es an einer Stelle zum Beispiel ernsthaft: "Tipp: Männer mögen Fleisch, deshalb, Mädels, habt immer Speck und Schinken zuhause." Liebe Daniela Katzenberger: Ich glaub, es hackt!