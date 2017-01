Instagram-Model? Nein, diese Norwegerin verdient ihr Geld als Feuerwehrfrau!

Gunn Narten ist kein gewöhnliches Instagram-Girl. Die Norwegerin arbeitet in einer kleinen Stadt als Feuerwehrfrau. In dem sozialen Netzwerk gibt sie Einblicke in ihren Arbeitsalltag. "Viele haben mich gefragt, was ich mit der Maske (-und darunter mit meinen Haaren) mache und wie das Atemgerät in unserem Department funktioniert. Hier zeige ich es euch." Im Alter von 19 Jahren entschied sich Narten für den Beruf als Lebensretterin. Als Feuerwehrfrau ist sie nur eine von wenigen: Etwa 4 Prozent der Einsatzkräfte in Norwegen sind Frauen. In deutschland gibt es nur 550 Frauen unter etwa 42000 professionellen Feuerwehrkräften (1,3 Prozent). Narten liebt ihren Job. Das wird nicht nur in ihren Videos und Bildern sichtbar. Gegenüber der Nachrichtenagentur "Caters" sagte sie: "Ich habe es immer geliebt aktiv zu sein und im Team etwa zu erreichen. Als ich herausfand, dass es einen Job gibt, bei dem ich herausfordernde Aufgaben und körperliche Arbeit damit verbinden kann, anderen zu helfen, fiel mir die Wahl sehr leicht."



Nebenbei arbeitet Narten auch als Fitnesstrainerin. Auf ihrem Kanal kann man ihr beim Training zuschauen. Mit diesem Konzept hat sie auf der Social-Media-Plattform Erfolg: Mehr als 75.000 Abonennten folgen ihr bereits. Und die lieben auch die Lebenslust, die in den Posts der 30-Jährigen mitschwingt. Wie in diesem zum Beispiel: "Regel Nummer eins zum Glücklichsein: Höre auf Dich mit anderen zu vergleichen. Du bist einzigartig. Keiner ist so wie Du, und genau das ist Deine Kraft!"