Janet Jackson ist Mama geworden - mit 50 Jahren

Bekannt für ihre flotten Bewegungen und einige Hits in den Neunzigern und den nuller Jahren, ist Janet Jackson im Alter von 50 nun erstmals Mutter geworden. Die Musik-Ikone kommentierte am Dienstag, sie sei außer sich vor Freude, ihren Sohn Eissa auf der Welt begrüßen zu dürfen. Ihr Sprecher gab zu Protokoll, es sei eine stressfreie Geburt gewesen und Jackson erhole sich nun gemütlich. Spekuliert wurde über eine mögliche Schwangerschaft seit April, als die Sängerin ihre "Unbreakable"-Welttournee aussetzte. Über soziale Medienkanäle verkündete Jackson, sie wolle sich gemeinsam mit ihrem Ehemann dem Projekt Familiengründung widmen. Im Oktober beendete dann eine Fotoproduktion mit Jackson im People Magazin jegliche Spekulation: Dort zeigte das Mitglied des Musikclans seinen Baby-Bauch. Manche Jackson-Fans mögen sich vielleicht bereits fragen, ob sich denn wohl der neue Nachwuchs in die zweifelsohne talentierte Familie einreihen wird.