Was macht eigentlich ... Jasmin Wagner?

Als Teenager zählten Sie zu den erfolgreichsten Künstlerinnen Deutschlands. Mittlerweile sind Sie 37. Wann hat Sie zuletzt jemand Blümchen genannt?

Das passiert so gut wie nie. Sicher liegt das auch daran, dass ich 1,78 Meter groß bin. Ich sage mal so: Der Drops ist gelutscht!

Sie hatten mit 15 Ihren ersten Hit. Wie war das damals, plötzlich der Popstar auf dem Pausenhof zu sein?

Ein bisschen irritierend. Ich war auf einer Gesamtschule mit fast 2000 Schülern. Normalerweise ist man da eine von vielen. Plötzlich wurde ich in den Fokus gerückt, schon morgens vor der Schule stürmten die Kleinen auf mich zu und wollten Autogramme. Über die Monate machte mich das zu einer pünktlicheren Schülerin. Morgens lief ich vor allen anderen über den Schulhof, um dem Spießrutenlauf auszuweichen – obwohl ich sonst immer zwei, drei Minuten zu spät dran war.

Ehemalige Teenie-Stars klagen später oft über den Neid der Freunde. Sie auch?

Jasmin Wagner Foto: Ralf Günther Die 1980 in Hamburg Gebore, hatte schon mit acht Gesangsunterricht und wurde durch ihre damalige Lehrerin an ein Produzentenduo vermittelt. Als Blümchen hatte sie 1995 ihren ersten Hit, "Herz an Herz"; es folgten "Kleiner Satellit" oder "Boomerang". 1997 und 1999 gewann sie den Echo als "Beste nationale Künstlerin". 2001 beendete sie ihre Karriere mit einer Abschiedstournee, moderierte später die Castingshow "Dein Song" im Kika. Seit 2015 ist sie mit dem Schweizer Unternehmer Frank Sippel verheiratet, mit dem sie in Zürich lebt.

Nein. Mit vielen meiner Freundinnen von damals bin ich bis heute befreundet. Vermutlich, weil ich sie früh involvierte, zu Festivals oder auf Reisen mitnahm. Damals wollte die "Bravo" immerzu neue Geschichten mit mir machen. Ich habe dann mit meinen Freundinnen beraten, worauf sie Lust hätten, und wir erstellten eine Liste. Da stand dann plötzlich: Mit Delfinen schwimmen wäre cool! Oder: Es ist doch gerade Winter, lass uns einen Snowboardkurs machen! Das haben wir dann alles gemeinsam für "Bravo"-Storys gemacht.

Damals hing Ihr Bild in vielen Teenie-Zimmern. Was passiert, wenn sich pubertierende Jungs in das Mädchen vom Poster verlieben?

Bei Konzerten flogen Boxershorts auf die Bühne. Jungs standen vor mir und wurden plötzlich ohnmächtig. Manche ließen sich mein Gesicht auf den Körper tätowieren oder speckten für mich ab. Als Kompliment habe ich das alles aber nie verstanden.

Jungstars machen oft mit Alkohol- und Drogengeschichten Schlagzeilen. Ihr größter Exzess?

Natürlich habe ich mit allen möglichen Sachen experimentiert. Allerdings nur bis zu einer bestimmten Grenze. Ich habe auf Partys Leute beobachtet, die sich unter Drogeneinfluss sehr merkwürdig benahmen. Einmal zog sich eine sehr schöne Moderatorin eines Musikfernsehsenders nackt aus und krabbelte auf allen vieren herum. So wollte ich keinesfalls enden.

Mittlerweile sind Sie Theaterschauspielerin. Wie läuft’s?

Danke, sehr gut! Inzwischen arbeite ich seit zehn Jahren am Theater. Meistens werde ich an den Häusern, an denen ich gespielt habe, wieder engagiert, oder die Regisseure wollen wieder mit mir arbeiten. Dieses Jahr war ich schon zweimal auf Tournee. In Berlin hatte ich zudem Premiere mit dem Stück "Fehler im System", das jetzt für den renommierten Monica-Bleibtreu-Preis nominiert ist. Am 18. Juni fällt die Entscheidung. Aufregend!

Früher hatten Sie das Image des unschuldigen Blümchens. Welche Rollen spielen Sie heute?

Starke Frauen, die ihr Leben selbst in die Hand nehmen.

Schleichen sich die Figuren auch manchmal in Ihren Alltag ein?

Definitiv. Wenn ich längere Zeit eine herrische, dominante Frau spiele, kann ich das manchmal nicht sofort ablegen. Schon öfter meinte mein Mann am Telefon: "Oh, ich spreche gerade nicht mit Jasmin, sondern mit ihrer Rolle!"