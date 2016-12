Sind Jennifer Lopez und Drake ein Paar? Zumindest suggeriert das ein Foto, welches beide von sich auf ihrem Instagram-Account veröffentlichten. Darauf kuscheln sich die zwei ganz innig aneinander. Auch wenn das Bild inszeniert wirkt und nicht beweist, dass die beiden mehr als nur Freunde sind, scheint Drakes Ex-Freundin Rihanna darüber nicht erfreut zu sein. Sie entfolgte Jennifer Lopez auf Instagram.

Doch was genau läuft da zwischen der 47-jährigen Lopez und dem 17 Jahre jüngeren Rapper? Erst vor zwei Wochen postete die Sängerin ein Bild von sich und Drake mit den Worten "Guckt mal, wer heute Abend zu meiner Show gekommen ist um 'Hi' zu sagen!" Schon da wurde gemunkelt, dass das Treffen kein Zufall ist und die beiden möglicherweise eine Affäre haben. Zumal es nicht der erste Besuch des Rappers war.



Look who rolled up to my show tonight to say hi!! @champagnepapi #lovehim #jlovegas #ALLIHAVE Ein von Jennifer Lopez (@jlo) gepostetes Foto am 11. Dez 2016 um 2:30 Uhr

Doch wie das amerikanische "People"-Magazin schrieb, sei an den Gerüchten über eine mögliche Liebesgeschichte der beiden nichts dran. "Sie machen wundervolle Musik zusammen, verbringen viel Zeit miteinander und mögen sich wirklich. Aber bislang geht es dabei nur um Musik", wurde eine anonyme Quelle zitiert.



Ein von Jennifer Lopez (@jlo) gepostetes Foto am 27. Dez 2016 um 23:38 Uhr

Fakt ist: Offiziell bestätigt wurde bislang nichts. Weder Jennifer noch Drake haben das Foto kommentiert. Für Fans ist die Aufnahme jedoch Beweis genug. Und auch für Drakes Ex-Freundin Rihanna scheint die Sache klar zu sein. Als Statement entfolgte sie Jennifer auf Instagram.





Dabei schienen die beiden gut befreundet zu sein. Rihanna hatte ihr sogar ein paar Stiefel geschenkt, die sie eigens für die Nobelmarke Manolo Blahnik entworfen hatte. Die Sängerin trug diese in ihrem Video zu "Ain't your Mama", woraufhin Rihanna regelrecht aus dem Häuschen geriet vor Freude. "Sie hat sie in ihrem Video getragen! Großartig! Danke für die Unterstützung!!", ließ sie auf Instagram verlauten.





Rihanna war bis vor kurzem noch mit dem Kanadier Drake liiert. Der geht übrigens im Januar auf Europa-Tournee. Und dafür ist so eine Romanze bekanntlich ja auch immer eine gute PR.