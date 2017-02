Jenny Elvers trennt sich von ihrem Freund - beruflich

Über den Beziehungsstatus von Schauspielerin Jenny Elvers und ihrem Freund, dem Unternehmer Steffen von der Beeck, wird seit Längerem diskutiert. Nachdem im letzten Sommer mehrere deutsche Medien von einer Trennung sprachen, zeigte sich das Paar während der Berliner Fashion Week vor rund einem Monat glücklich vereint auf dem roten Teppich. Zumindest in einer Beziehung herrscht nun Klarheit: Was das Berufliche betrifft, gehen Elvers und von der Beeck ab sofort getrennte Wege. Das bestätigte Elvers' Rechtsanwalt Christian-Oliver Moser in der "Bild am Sonntag".

Steffen von der Beeck will sich nicht äußern

Steffen von der Beeck wollte sich heute auf stern-Anfrage nicht zu seiner Beziehung zu Elvers äußern - weder zu der beruflichen noch der privaten: "Ich möchte die Angelegenheit nicht kommentieren", sagte er dem stern.

Von der Beeck und Elvers sind seit 2013 nicht nur ein Liebespaar, sondern auch beruflich verbunden: Nachdem sich Elvers nach ihrem Alkoholabsturz vor viereinhalb Jahren und anschließender Therapie von Ex-Ehemann und Manager Götz Elbertzhagen getrennt hatte, übernahm der Hamburger die Rolle des managenden Partners. Mit von der Beeck als Manager nahm Elvers' Karriere als Schauspielerin wieder Fahrt auf: Neben TV-Auftritten drehte sie erst Anfang Februar einen Kinofilm mit Star-Regisseur Fatih Akin. "Dass die Menschen in mir wieder die Schauspielerin und nicht nur die Frau mit dem Alkoholproblem sehen, macht mich sehr stolz", sagte Elvers vor wenigen Wochen der "Bild"-Zeitung.

Welcher Manager Elvers ab sofort vertreten wird, wollte Rechtsanwalt Moser der "Bild am Sonntag" nicht verraten. Ebenso wenig, ob die Trennung zwischen Elvers und von der Beeck rein beruflich ist, oder ob das Paar auch längst privat getrennt ist: "Der Rest ist Privatsache", zitiert ihn die "Bild am Sonntag".