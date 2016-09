Es ist das vielleicht letzte gemeinsame Foto von Jenny Elvers und Steffen von der Beeck. Am Mittwoch besucht das Paar eine Party in Berlin. Bei der Eröffnung der neuen Firmenzentrale eines Touristikunternehmens im Westend posieren die beiden auf dem roten Teppich für die Kameras. Alles scheint wie immer. Sie lächelt, er legt seine Hände um sie. Ein scheinbar glückliches Paar. Doch nur einen Tag später ist Jenny Elvers Single.

"Es gibt einen großen Umbruch. Ich möchte ein neues Leben", sagte Elvers der Zeitschrift "Gala" am Donnerstagabend auf dem Sommerfest des Medienunternehmens Bertelsmann in Berlin. Wie das Magazin in seiner Onlineausgabe berichtet, habe die 44-Jährige die Trennung von von der Beeck bestätigt. Zu der Veranstaltung war Elvers ohne Begleitung gekommen.

Es soll immer wieder Streit gegeben haben

Gerüchte über eine angebliche Beziehungskrise hatte es in den vergangenen Monaten immer wieder gegeben. Trotzdem kommt die Trennung überraschend. Noch in der vergangenen Woche hatten von der Beeck und Elvers gemeinsam mit derem Sohn Paul für ein Fotoshooting posiert. Alles hatte den Anschein einer glücklichen Patchworkfamilie.

Doch wenn die Kameras aus waren, soll es oft zum Streit gekommen sein. "Es gab immer wieder Konflikte", bestätigte Oliver Moser, der Anwalt von Jenny Elvers, der "Gala". Dabei hatten Elvers und der Unternehmer im Februar ihre Verlobung bekannt gegeben, waren von Marbella nach Salzhausen in der Lüneburger Heide gezogen und planten ihre Hochzeit.

Jenny Elvers und Steffen von der Beeck lernten sich 2013 kennen

Elvers und von der Beeck lernten sich 2013 kennen. Damals hatte sich die Schauspielerin kurze Zeit nach einem Aufenthalt in einer Alkohol-Entzugsklinik von ihrem Mann Goetz Elbertzhagen getrennt. Im Oktober 2014 folgte die Scheidung. Mit von der Beeck glaubte sie, ihr neues Glück gefunden zu haben. Noch Ende August sagte Elvers der Zeitschrift "Bunte", dass die Planungen für die Hochzeit auf Hochtouren laufen würden. Doch ihr Leben will sie nun offenbar ohne ihn führen.