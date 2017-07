Der heißeste Häftling der Welt liebt Milliardärstochter

Selten hat ein Mugshot, also nach der Festnahme eines Straftäters entstandenes Polizeifoto, für so viel Aufmerksamkeit gesorgt wie hier: Im Sommer 2014 hatte die Polizei im kalifornischen Stockton eine Aufnahme von Jeremy Meeks veröffentlicht, der in Untersuchungshaft einsaß. Über Nacht wurde aus dem damals 30-jährigen Amerikaner eine Berühmtheit wie ein Hollywoodstar. Mehr als 20.000 Menschen likten sein Bild auf der Facebook-Seite der Polizei, zudem gab es mehr als 6000 Kommentare. Die Webseite der Polizei von Stockton brach zeitweise wegen Überlastung zusammen. Sogar Heiratsanträgen trudelten ein.

Dabei war Meeks zu dem Zeitpunkt bereits verheiratet. Seit acht Jahren ist er der Ehemann von Melissa Meeks, das Paar hat zusammen einen Sohn. Sein Interesse an anderen Frauen scheint dadurch nicht beeinträchtigt. Seit Längerem gibt es Gerüchte, die den heißen Ex-Häftling mit der Tochter eines Milliardärs in Verbindung bringen. Es soll sich um Chloe Green handeln, die 26 Jahre alte Tochter von Philip Green, dem Eigentümer der britischen Arcadia-Gruppe, einem gigantischen Handelsunternehmen, zu dem unter anderem die Modekette Topshop gehört. Greens Vermögen wird auf mehrere Milliarden Euro taxiert.

Nachdem vor Tagen bereits Paparazzi-Fotos des Paars aufgetaucht waren, die Meeks und Green knutschend auf einer Luxus-Jacht im Mittelmeer zeigten, hat Chloe die Liaison nun auf ihrem Instagram-Account bestätigt:

Just the Beginning... We appreciate all the love and the hate @jmeeksofficial @jimjordanphotography ❤ Ein Beitrag geteilt von .Cjg.com (@chloegreen5) am 1. Jul 2017 um 17:26 Uhr

Jeremy Meeks und Chloe Green offenbaren Beziehung

"Das ist erst der Anfang... Wir freuen uns auf die Liebe und den Hass", lautete der schlichte Kommentar zu einem Foto, auf dem Jeremy Meeks und Chloe Green zusammen mit dem Fotografen Jim Jordan zu sehen ist.

Bereits im Mai soll sich das Paar auf einer Party beim Filmfestival in Cannes kennengelernt haben. Bislang konnten sie ihre Beziehung verborgen halten - doch damit ist mit dem öffentlichen Bekenntnis via Instagram nun vorbei.