Jim Carrey muss nach Tod seiner Ex-Freundin vor Gericht

Im September 2015 wurde Cathriona White, Ex-Freundin von Schauspieler Jim Carrey, tot in ihrer Wohnung gefunden. Die damals 30-Jährige starb an einer Überdosis Medikamente. Carrey, mit dem die gebürtige Irin seit 2012 eine On-Off-Beziehung führte, soll sich wenige Tage zuvor von White getrennt haben. Der Schauspieler zeigte sich bestürzt über den Tod seiner früheren Partnerin. Bei ihrer Beerdigung im Oktober 2015 gehörte Carrey zu den Sargträgern.



Jim Carrey muss im April 2018 vor Gericht erscheinen

Doch auch anderthalb Jahre nach den tragischen Ereignissen kommt der 55-Jährige nicht zur Ruhe. Carrey wird vom Ex-Mann und der Mutter seiner verstorbenen Freundin verklagt. Ab dem 26. April 2018 muss sich der Schauspieler vor Gericht verantworten. Das gab nun eine Sprecherin des Los Angeles Superior Courts bekannt.

Whites Familie wirft Carrey vor, eine Mitschuld an ihrem Suizid zu tragen. So soll Carrey seine Ex-Freundin wissentlich mit Geschlechtskrankheiten angesteckt sowie unter falschen Namen Medikamente besorgt und diese an White weitergereicht haben, obwohl er wusste, dass die 30-Jährige psychische Probleme hatte. Bereits 2012, nach dem Tod ihres Vaters Pat, hatte White versucht, sich das Leben zu nehmen.

Ex-Mann und Mutter von Cathriona White verklagen Jim Carrey

"Er hat sie aus Sorge um sein bewusst aufgebautes öffentliches Images sitzen gelassen, hat sie als Hure beschimpft und sie beschämt, um sie dann mit seinen teuer bezahlten Hollywood-Anwälten einzuschüchtern und ihr zu drohen, damit sie ruhig bleibt", heißt es in der Anklageschrift, die Cathriona Whites Mutter im Oktober vergangenen Jahres beim Superior Court in Los Angeles einreichte. Einen Monat zuvor ging die Klage von Whites Ex-Mann Mark Burton ein. Das Paar war zum Zeitpunkt von Whites Tod offiziell noch verheiratet, lebte aber seit Längerem getrennt.

Jim Carrey weist bisher alle Vorwürfe zurück. Die Klagen seien ein "lächerlicher Versuch, aus dem Suizid von Cathriona White Kapital zu schlagen", teilte der Anwalt des Schauspielers im Oktober 2016 mit. Es sei verständlich, dass eine Mutter, die ihre Tochter verloren habe, einen Schuldigen suche, sie verfolge aber einen falschen Weg, ihre Wut und Trauer an Carrey auszulassen.

Ob den Schauspieler tatsächlich eine Mitschuld an Cathriona Whites Tod trifft, müssen nun im kommenden Jahr die Richter entscheiden.

Sie haben suizidale Gedanken? Hilfe bietet die Telefonseelsorge. Sie ist anonym, kostenlos und rund um die Uhr unter 0 800 / 111 0 111 und 0 800 / 111 0 222 erreichbar. Auch eine Beratung über E-Mail ist möglich. Eine Liste mit bundesweiten Hilfsstellen findet sich auf der Seite der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention.