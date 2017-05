Jimmy Kimmel berichtet unter Tränen von der Geburt seines Babys

US-Talkmaster Jimmy Kimmel stehen anstrengende Wochen bevor: Der 49-Jährige und seine Frau Molly McNearney sind zum zweiten Mal Eltern geworden. Bereits vor mehr als einer Woche habe der kleine William John das Licht der Welt erblickt, verriet Kimmel am Montag in seiner Show.

Die Freude der Eltern wurde zunächst durch eine Schreckensnachricht getrübt: Billy, wie die beiden ihren Sohn nennen, sei mit einem angeborenen Herzfehler zur Welt gekommen und musste operiert werden, erklärte Kimmel mit brüchiger Stimme weiter.

Kimmel bedankt sich für Anteilnahme

Mittlerweile gehe es dem Baby besser, vor kurzem hätten sie es mit nach Hause nehmen dürfen, so der Talkmaster, der im Februar die Oscar-Verleihung moderiert hat. In seiner Show konnte er bereits einen ersten Witz machen: "Das arme Kind hat nicht nur ein schlechtes Herz, sondern auch noch mein Gesicht", scherzte Kimmel unter lautem Gelächter aus dem Publikum, als Fotos von Billy eingeblendet wurden.

Immer wieder kämpfte Kimmel mit brüchger Stimme gegen Tränen an. Er nutzte die Gelgenheit schließlich, um die Wichtigkeit von der sogenannten Ov´bamacare zu unterstreichen - der Möglichkeit zur gsetzlichen Krankenversicherung, die Ex-Präsident Obama einführte. Trump habe dem Gesundheitssystem kürzlich 6 Milliarden Dollar streichen wollen - zum Glück sei es nicht so weit gekommen. "Wenn dein Baby im Sterben liegt, sollte es egal sein, was du verdienst - darin sind wird uns doch alle einige, egal ob Demokraten oder Republikaner", sagte Kimmel. "Kein Elternteil sollte es sich jemals nicht leisten können, das Leben seines Kindes zu retten. Das darf nicht passieren. Nicht hier", so der Moderator weiter.

Nach der Show bedankte Kimmel sich im Namen der ganzen Familie auf Twitter für die "liebevollen Tweets" seiner Fans. Er und seine Frau haben bereits eine zweijährige Tochter.