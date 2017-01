Manche nennen Joanna Krupa die polnische Ausgabe von Heidi Klum. Kein Wunder. Sie durfte schon die Cover vieler namhafter Magazine zieren, wie z.B. der Maxim. Seit 2010 moderiert sie das polnische Äquivalent zu "Germany’s Next Topmodel". Und auf Instagram zeigt sich die hübsche Blondine gerne mal sehr freizügig. Erst kürzlich postete die 37-Jährige dieses Boomerang Video. Hat das Supermodel hier überhaupt noch was an? Auf dem ersten Blick ist das nicht zu erkennen, doch wie sie selbst schreibt: "Ja ich habe hautfarbende Unterwäsche an, also beruhigt euch Hater." Mit den Hashtags #body,#goals und #fit makiert sie ihr Video. Und ja mit ihren 37 Jahren sieht sie selbst freizügig extrem fit aus.