Er sieht aus wie Ryan Gosling, ist aber der Sohn eines Ministerpräsidenten

Man muss schon mindestens zwei Mal hinschauen, um zu erkennen, wer auf der Bildcombo zu sehen ist. Der erste Impuls - Ryan Gosling und Armin Laschet - ist nur halb korrekt. Denn tatsächlich handelt es sich bei dem jungen Herrn links um Johannes Laschet, genannt Joe. Es sind also Vater und Sohn, die hier nebeneinander montiert sind.

Zwei Männer auf dem Weg nach oben: Während Armin Laschet Ministerpräsident des bevölkerungsreichsten Bundeslandes geworden ist, führt Sohn Joe Laschet eine erfolgreiche Karriere als Model und Influencer. Eigentlich studiert der 29-Jährige in Bonn Jura. Doch derzeit läuft es so gut, dass auch ein anderer Berufsweg möglich ist. Laschet jr. hat auf seinem Instagram-Kanal schon jetzt rund 38.000 Abonnenten.

Sogar das "Time"-Magazin schrieb schon über Joe Laschet

Beide stehen derzeit auf der Sonnenseite des Lebens. Im Juni unterzeichnete Armin Laschet zusammen mit FDP-Chef Christian Lindner in Düssseldorf den Koalitionsvertrag für die gemeinsame Regierung in Nordrhein-Westfalen. Joe hing derweil mit seinem Kumpel Kenneth Corengel am Ponte Vecchio in Florenz ab.

Während Armin Laschet eine rheinische Frohnatur ist und oft lachend abgelichtet wird, gibt sich Joe auf seinen Fotos oft betont cool - typisch Model.

Inzwischen hat sich die Ähnlichkeit zu Schauspielstar Ryan Gosling sogar bis nach Amerika herumgesprochen. Das "Time"-Magazin hat am vergangenen Freitag einen kurzen Artikel über Johannes Laschet publiziert. Darin klagte der Deutsche zwar, es sei ein bisschen anstrengend auszusehen wie ein Hollywood-Star. Insgesamt sei das aber besser, als wenn man ihm Ähnlichkeit mit Danny DeVito attestieren würde, schob er hinterher.

Auch wenn die Verwandschaft dem Betrachter nicht sofort ins Auge springt: Den Humor scheint Joe Laschet von seinem Vater Armin geerbt zu haben.