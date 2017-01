Nervöse Dankesrede: Johnny Depp zurück auf der Bühne

Er konnte kaum stillstehen, ließ sich immer wieder von Zwischenrufen ablenken: Bei den People's Choice Awards zeigte sich Johnny Depp am Mittwochabend erstmals wieder auf einer Bühne. Der Hollywoodstar hatte im vergangenen Jahr mit der schmutzigen Scheidung von Amber Heard Schlagzeilen gemacht und war nun sichtlich nervös, sich wieder der Öffentlichkeit zu stellen.

"Ich bin nur aus einem einzigen Grund heute hier: Ich bin für euch da, für alle, die in guten wie in schlechten Zeiten an meiner Seite standen und mir vertraut haben. Danke. Es war sehr großzügig, dass ihr mich heute Abend wieder hierher eingeladen habt - ihr wisst gar nicht, wie sehr ich das schätze", sagte Depp.

Das Publikum scheint Johnny Depp verziehen zu haben

Am Wochenende wurden er und Amber Heard offiziell geschieden, die beiden hatten sich nach einer langen Scheidungsschlacht außergerichtlich geeinigt. Die Schauspielerin hatte Depp vorgeworfen, gegen sie handgreiflich geworden zu sein, behauptete außerdem, dass er erneut Probleme mit Alkohol habe. Der Hollywoodstar bestritt dies.

Zahlreiche Fans scheinen ihm zu glauben: Depp bekam den Publikumspreis "Beliebteste Film-Ikone" verliehen. Das ist nicht selbstverständlich - und das wusste der 53-Jährige auch. Neben den privaten Anschuldigungen ging es auch beruflich in den vergangenen Monaten für Depp bergab. Filme wie "Mortdecai - der Teilzeitgauner" oder "Yoga Hosers" floppten an der Kinokasse.

Nervös spielte Johnny Depp auf der Bühne an seinen Ohrringen, trat von einem Bein aufs andere und biss sich auf die Lippen. "Hört mal, ich war wirklich tief berührt von eurer liebenswürdigen Anerkennung und von all den guten Wünschen an mich und meine Familie. Deshalb ist es besonders bedeutend für mich, hier zu stehen und euch zu danken", fuhr er fort. Der Applaus ließ darauf schließen, dass Johnny Depp auf dem besten Weg ist, seinen angeschlagenen Ruf wiederherzustellen.