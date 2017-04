Julia Roberts trifft Ronaldo und Messi

Das war bestimmt eine willkommene Abwechslung für die Fußballprofis von Real Madrid und dem FC Barcelona. Nach dem Clásico am vergangenen Samstag stattete Hollywood-Superstar Julia Roberts den Spielern noch einen Besuch ab. Die Schauspielerin war mit Ehemann Danny Moder und den drei gemeinsamen Kindern zu Besuch in der spanischen Hauptstadt und traf dort Cristiano Ronaldo, Lionel Messi und Co.



Dabei wirkte sie sichtlich aufgeregt und als Superstar Cristiano Ronaldo noch Fußbälle für ihre Kids, den Zwillingen Hazel und Phinnaeus sowie für den neunjährigen Henry signierte, klatschte sie vor Freude in die Hände. "Unglaublich", entfuhr es der 49-Jährigen, wie auf dem Video zu sehen ist, das der Verein auf seiner Facebook-Seite gepostet hat. "Ich bin so aufgeregt. Meine ganze Familie ist hier und wir freuen uns riesig hier zu sein."





⭐🎬🎥 #RealMadrid Check out #JuliaRoberts' Bernabéu experience! Así fue la visita de #JuliaRoberts al Santiago Bernabéu. #RMClasico #HalaMadrid Ein Beitrag geteilt von Real Madrid C.F. (@realmadrid) am 24. Apr 2017 um 12:19 Uhr

Der Verein überreichte dem "Pretty Woman"-Star sogar ein Trikot mit ihrem Namen drauf. Zudem gab's noch eine exklusive Stadionführung. Doch das war noch nicht alles. Die Familie durfte sogar einen Blick in die Umkleideräume werfen. Ein Privileg, das sonst nur ganz wenigen Personen erlaubt ist.

Neben Ronaldo machte Julia Roberts auch Fotos mit den anderen Real-Stars wie Marcelo, Sergio Ramos und dem Trainer Zinedine Zidane.

@leomessi & Julia Roberts And the Oscar (always) goes to Leo Messi 👏🔝 #FCBarcelona #Messi #JuliaRoberts Ein Beitrag geteilt von FC Barcelona (@fcbarcelona) am 24. Apr 2017 um 12:42 Uhr





Auch die Spieler freuten sich sehr über den besonderen Besuch. Ronaldo postete das Bild stolz auf Facebook und seinem Instagram-Account. Dazu schrieb er: "Es ist immer schön, nette Menschen zu treffen. Gott schütze dich und deine Familie."

It's always a pleasure to meet nice people! God bless you and your family👌👍🙏❤️️ Ein Beitrag geteilt von Cristiano Ronaldo (@cristiano) am 25. Apr 2017 um 4:51 Uhr





Auch Barca-Star Lionel Messi präsentierte das Foto seinen Facebook-Fans. "Nach dem großen Sieg traf ich eine meiner Lieblingsschauspielerinnen, Julia Roberts!"

Der FC Barcelona gewann übrigens das dramatische Spiel gegen Real Madrid mit 3:2. Welchem Team der Hollywood-Star die Daumen drückte, ist allerdings nicht bekannt.