Obwohl er Ausschlag am ganzen Körper und Fieber hatte, besuchte ein 19-jähriger Japaner ein Konzert des Popstars Justin Bieber in Chiba östlich von Tokio. Was der Mann da noch nicht wusste: Er war zu dem Zeitpunkt bereits mit Masern infiziert. Die japanischen Gesundheitsbehörden haben nun große Sorgen, dass er die hochansteckende Infektionskrankheit möglicherweise auf weitere Menschen übertragen hat. Ihren Angaben zufolge hielten sich auf dem Konzert des kanadischen Popstars rund 25.000 Fans auf.

Nach Justin Biebers Konzert noch nach Tokio

Anschließend habe der 19-Jährige noch Tokio sowie die Präfektur Kanagawa besucht. Tage später seien bei ihm schließlich die Masern diagnostiziert worden. "Masern sind hoch ansteckend", sagte ein Beamter des Gesundheitsministeriums in Tokio. Er rief Krankenhäuser im ganzen Land auf, auf der Hut zu sein. Auch der Konzertveranstalter forderte Fans auf seiner Website auf, zum Arzt zu gehen, falls sie Masernsymptome feststellen.