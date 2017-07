Justin Bieber fährt Paparazzo an

Wo er hinkommt, wird Justin Bieber von Fotografen und Fans belagert. Als der 23-Jährige am Mittwochabend mit seinem Monster-Truck von einem Gottesdienst in Beverly Hills wegfahren wollte, wartete bereits eine Horde Paparazzi auf ihn. Einen von ihnen erwischte er mit seinem Auto.

Auf einem Video, das das Promiportal "TMZ" veröffentlichte, ist zu sehen, wie der rechte Vorderreifen des Pick-up-Trucks den Mann berührt und dieser daraufhin stürzt. Der Wagen des Sängers war zu diesem Zeitpunkt umringt von Kameramännern und Fotografen.

Justin Bieber wurde von Polizei befragt

Der 57-jährige Fotograf wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei der Deutschen Presse-Agentur sagte. Bieber blieb so lange am Unfallort, bis die Polizei und der Krankenwagen eintrafen. Der 23-Jährige wurde befragt, durfte aber nach Aufnahme seiner Personalien gehen.





Am Montag hatte der kanadische Popstar die restlichen Konzerte seiner Welttournee abgesagt. Aufgrund von "unvorhergesehenen Umständen" breche er die "Purpose"-Tour ab, hieß es auf Biebers Internetseite.