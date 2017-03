Justin Trudeau war schon immer ein echter Hingucker

Sexy und Politik – das sind zwei Dinge, die genauso wenig zusammenpassen wie Erdoğan und Pressefreiheit. Aber wieso sollte das auch zusammenpassen? Politik ist schließlich keine Modenschau, wo Personen auf ihr Äußeres reduziert werden. Politik ist das Treffen von Entscheidungen, die den Alltag der Gesellschaft beeinflussen. Dazu braucht es keine Sexiness.

Außer der Politiker heißt Justin Trudeau und ist Kanadas Premierminister. Der 45-Jährige setzt die sonst übliche Anti-Sexismus-Regel in der Politik außer Kraft. Trudeau ist smart und sexy. Er erklärt mal eben Journalisten und Experten in drei Sätzen, was ein Quantencomputer ist und macht aus Ivanka Trump und Prinzessin Kate verknallte Frauen.

My favourite photo genre is "married women meeting Justin." pic.twitter.com/XBsLL8Ws4w

Vergangene Woche erst war sein Hintern das Gesprächsthema Nummer eins bei Twitter. Eine Userin hatte ein Bild von einer öffentlichen Veranstaltung gepostet, auf dem Trudeau zu sehen ist, wie er ohne Jackett mit einem Bein auf einem Stuhl steht und sein Hinterteil einfach dermaßen im Blickpunkt war, dass man fast schon gezwungen war, darauf zu gucken.



Jetzt sind auch noch Jugendfotos des Staatschefs aufgetaucht, die die sozialen Netzwerke vollkommen zum Ausrasten bringen oder, um es im Internetslang zu sagen: "Was für 1 play war Trudeau früher vong boy her."

good morning to everyone, especially young Justin Trudeau pic.twitter.com/huNoGXIknz — Yodit Denu (@DenuIn_ItRight) 26. Februar 2017

young justin trudeau looks a little like young richard gere, you know pic.twitter.com/28OEgD6sej — Bim Adewunmi (@bimadew) 28. Februar 2017

Young Justin Trudeau looks like the camp counselor your mom warned you about who got that girl pregnant last summer but kept his job. pic.twitter.com/8Wn91A5g37 — Charles PM (@CharlesPulliam) 28. Februar 2017

Young Justin Trudeau could run me over with a semi and I'd say thank you pic.twitter.com/oVDwWuQEio — Sarah Leckwatch (@SarahLeckwatch) 28. Februar 2017