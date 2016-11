Nach dem überraschenden Abbruch seiner Tournee durch Nordamerika ist US-Rapper Kanye West zur Beobachtung in eine Klinik in Los Angeles gebracht worden. Er werde wegen Erschöpfung behandelt, erfuhr der Sender CNN einem Bericht zufolge aus dem Kreis der Familie. Wests Frau Kim Kardashian sei sofort von einer Benefizveranstaltung aus New York zu ihm geeilt. Zuvor war bei der Polizei ein medizinischer Notruf eingegangen, berichteten US-Medien. Der Rapper habe sich freiwillig in ärztliche Behandlung begeben.

Kanye West bricht Tour ohne Begründung ab

West hatte eine noch 21 Konzerte umfassende Tournee ohne Angabe von Gründen abgebrochen. "Die verbleibenden Daten der Saint Pablo Tour wurden abgesagt", teilte der Konzertveranstalter Live Nation auf Twitter mit. An diesem Dienstag hätte West im kalifornischen Fresno und bis Jahresende unter anderem in Orlando, Philadelphia, Washington, Boston, New York sowie im kanadischen Toronto auftreten sollen.

Schon am Samstag hatte der Rapper Fans verärgert, als er ein Konzert in Sacramento anderthalb Stunden später als geplant begann und nach nur drei Songs minutenlang gegen Hillary Clinton und mehrere Prominente schimpfte, bevor er die Show schließlich ganz abbrach. Der Veranstalter kündigte für alle Konzerte eine Rückerstattung des Eintrittsgeldes an. Auch einen für Sonntag geplanten Auftritt in Los Angeles hatte der Rapper ohne Angabe von Gründen abgesagt.

"Es war Schinderei, und er braucht einfach Ruhe"

Kurz vor Bekanntwerden seines Krankenhausaufenthalts hatte Wests Schwiegermutter Kris Jenner dem Nachrichtenmagazin "Extra" gesagt: "Er ist erschöpft. Er ist einfach richtig müde. Seine Tour war äußerst strapaziös. Es war Schinderei, und er braucht einfach Ruhe."

West hatte im Februar sein siebtes Album "The Life of Pablo" veröffentlicht. Seine bisherigen Konzerte waren Medienberichten zufolge ausverkauft, Tickets wurden im Internet teils für mehr als 300 Dollar pro Karte angeboten.