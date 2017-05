Und sie ist weg! Kate und Williams Haushälterin hat gekündigt

Kochen, putzen, einkaufen - das sollen die Hauptaufgaben der Haushälterin Sadie Rice im Haus von Prinz William und Herzogin Kate und deren Kindern gewesen sein. Jetzt soll sie ihren Job gekündigt haben, die Aufgaben sollen "zu anspruchsvoll" gewesen sein. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend. Eine offizielle Bestätigung gibt es bislang nicht.

Seit zwei Jahren arbeitete die 35-jährige Rice in Anmer Hall im ländlichen Norfolk für die Prinzenfamilie. Die Familie wollte mehr Zeit in London im Kensington Palace verbringen, dort lebt auch Prinz Harry. Rice soll sich aber geweigert haben, mitzuziehen. Zudem soll ihre Arbeit immer mehr geworden sein, zitiert die "Sun" eine Quelle. Sie soll kein eigenes Privatleben mehr gehabt haben. Nichts werde ihre Meinung über die Kündigung ändern.

Vom Königshaus gibt es derzeit kein Statement. Ein Sprecher des Kensington Palace lässt bislang nur verlauten, dass sie sich zu den Mitarbeitern des Prinzen und der Herzogin nicht äußern können.

William und Kate sind zurück nach London gezogen, weil der dreijährige Prinz George im September eingeschult wird. Auch die zweijährige Prinzessin Charlotte wird demnächst in den Kindergarten in London gehen.

Angestellte müssen im Keller arbeiten

Zuvor gerieten William und Kate jedoch in die Kritik - wegen der Unterbringung ihrer Angestellten in dem von der britischen Königsfamilie bewohnten Kensington Palace. Die Angestellten sollen nach ihrem Einzug in den Keller verbannt werden, während William und Kate mit ihrer Familie in einem 22-Zimmer-Apartment im Palast wohnen.

Der neue, 1500 Quadratmeter große Anbau soll unter die Orangerie in den Kensington Gardens gebaut werden und aus einem "basement top floor" und einem "basement bottom floor" bestehen - oder auf deutsch: einem ersten und einem zweiten Keller-Stockwerk. Die Entourage des Kensington Palace soll die Anbauten vor allem als Büroräume nutzen. Zusätzlich soll auch ein Speicher für Herzogin Kates Kleider vorgesehen sein.

Vielleicht hat Sadie Rice auch deshalb gekündigt: Möglicherweise wollte sie einfach nicht im Keller leben.