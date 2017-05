Das sind die Stars aus dem Netflix-Hit "Tote Mädchen lügen nicht"

Alle sprechen von "Tote Mädchen lügen nicht": Allein auf Twitter wurden bereits über elf Millionen Tweets zu der Netflix-Serie abgesetzt. Die Romanverfilmung, die an einer amerikanischen Highschool spielt und den Selbstmord einer Schülerin zum Mittelpunkt macht, sorgt für Wirbel. Denn während vor allem Teenager die Show lieben, sehen Behörden und Psychologen-Verbände die Folgen kritisch. Zu positiv, alternativlos und konkret werde der Suizid der Protagonistin dargestellt, heißt es.



Dem Erfolg schadet das nicht, im Gegenteil. Vor allem die Hauptdarsteller Dylan Minnette und Katherine Langford profitieren vom Medienrummel um "Tote Mädchen lügen nicht", sie sind über Nacht berühmt geworden. Diese Woche absolvierten sie ihren ersten TV-Auftritt, waren in der Talkshow von US-Moderatorin Ellen DeGeneres zu Gast. Und berichteten dort von ihrem neuen Leben.





Minnette wurde beim Coachella-Festival in Kalifornien von Fans erkannt, er sei vor einer kreischenden Menge geflüchtet, erzählte er. Auf Instagram folgen dem 20-Jährigen mittlerweile über drei Millionen Menschen, der Australierin Langford sogar mehr als vier Millionen. Dabei hat die Schauspielerin ihr Profil erst vor einigen Wochen öffentlich zugänglich gemacht - auf Anraten von Disney-Star und Serienproduzentin Selena Gomez.







Für Langford ist es die erste große Schauspielrolle, sie freute sich besonders, dass ihre Lieblings-Sängerin Lady Gaga ihr via Twitter ein Herz-Emoticon schickte. Als ihr Ellen DeGeneres zum 21. Geburtstag nachträglich Backstage-Karten zu einem Konzert von Gaga überreichte, kamen der Schauspielerin vor Freude sogar die Tränen. Minnette steht hingegen schon seit Kindertagen in Serien wie "Grey's Anatomy" oder "Two and a Half Men" vor der Kamera. Nebenbei singt er in der Band "Wallows".

Ob und wann es für die beiden als Clay Jensen und Hannah Baker in "Tote Mädchen lügen nicht" weitergeht, steht noch nicht fest: Über eine Fortsetzung der Netflix-Serie wird derzeit nur spekuliert.