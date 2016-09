Oscar-Preisträgerin Kathy Bates (68, "Misery") wird in Hollywood mit einem Stern auf dem "Walk of Fame" geehrt. Nach Mitteilung der Veranstalter vom Montag soll die Schauspielerin am 20. September die 2589. Plakette auf dem Bürgersteig im Herzen von Hollywood enthüllen.

Ihre Kollegin Shirley MacLaine soll bei der Zeremonie eine Ansprache halten. Bates, die auf der Bühne, im Fernsehen und im Film auftritt, wird für ihre Kinoverdienste (Sparte Motion Pictures) ausgezeichnet.

Kathy Bates spielt neben Billy Bob Thornton

Nach Komödien wie "The Boss - Dick im Geschäft" und "Tammy - Voll abgefahren" kommt Bates an der Seite von Billy Bob Thornton in dem bitterbösen Klamauk "Bad Santa 2" Ende November in die deutschen Kinos. Sie hat kürzlich die Dramen "Complete Unknown" und "The Death and Life of John F. Donovan" abgedreht.

Bekannt ist Bates vor allem für ihre Oscar-prämierte Hauptrolle in dem Horror-Hit "Misery" von Regisseur Rob Reiner nach einem Roman von Stephen King. Darin spielte sie eine psychopathische Krankenschwester, die ihren Lieblingsautor (James Caan) nach einem Autounfall in ihrem abgeschiedenen Haus gefangen hält.