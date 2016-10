Ihr plötzlicher Tod sorgte im vergangenen Februar für Bestürzung bei ihren Fans: Katie May starb mit nur 34 Jahren an bislang ungeklärter Ursache. Zunächst hieß es, das Model sei an einem Schlaganfall aufgrund eines Sturzes bei einem Fototermin gestorben. Doch das ist nur bedingt richtig.

Das US-Promiportal veröffentlichte am Mittwoch den Obduktionsbericht. Daraus geht hervor, dass der Chiropraktiker von May Schuld an ihrem Tod ist. Wie es in dem medizinischen Gutachten heißt, habe eine "stumpfe Gewalteinwirkung auf die Arteria vertebralis" dazu geführt, dass der Blutfluss zum Gehirn unterbrochen wurde. Mit fatalen Folgen.

Katie May klagte über Nackenschmerzen

May hatte den Chiropraktiker aufgesucht, weil sie nach ihrem Sturz über Schmerzen im Nackenbereich klagte. Die Untersuchung musste sie mit ihrem Leben bezahlen. Der Chiropraktiker ging offenbar so stümperhaft vor, dass ihre Arterie verletzt wurde. Drei Tage nach ihrem Besuch beim Chiropraktiker erlitt May einen Schlaganfall. Weitere drei Tage danach starb der Internetstar.

Klage gegen Chiropraktiker unklar

Der Obduktionsbericht liegt der Familie von Katie May vor. Noch ist unklar, ob Anklage gegen den Chiropraktiker wegen eines Kunstfehlers und damit fahrlässiger Tötung erhoben wird. May hinterließ eine siebenjährige Tochter.

Please keep Mia in your prayers while she grieves the horrible tragedy of losing her mother, Katie May. https://t.co/cQ4UsGIEp3 — Katie May (@Ms_katiemay) 20. Februar 2016

Neben ihren vielen Fotos für die Social-Media-Kanäle arbeitet Katie May auch für klassische Printmedien. Sie war in Magazinen wie "Playboy" und "Sports Illustrated" zu sehen. Ihr letztes veröffentlicht sie am Tag ihres Schlaganfalls. Es zeigte die 34-Jährige knapp bekleidet an einem Felsen mit Blick aufs Meer. Dazu schrieb sie: "Hope everyone is having a great Monday! It's very windy here today in LA". ("Ich hoffe, ihr habt alle einen schönen Montag! Es ist sehr windig heute in L.A."). Da wusste sie noch nicht: Es würde ihr letzter Montag sein.