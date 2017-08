Katie Price schockiert Fans mit diesem Foto ihrer Tochter - sie ist 10 Jahre alt

Rapunzellange Goldlöckchen, falsche Wimpern, jede Menge Mascara und Lipgloss - das ist Princess - die Tochter von Model Katie Price. Stolz präsentiert die 39-Jährige ihre Tochter auf ihrem Instagram Account. Ihre Fans sind entsetzt. Denn Princess ist gerade einmal 10 Jahre alt. Und die will offensichtlich ihrer Mama nacheifern - immer wieder postet Mutter Katie Bilder ihrer Tochter in Kindesunüblichen Outfits. „Lass sie natürlich sein. Lass sie ein Kind sein. Lass sie jung sein und nicht älter aussehen wollen, als sie ist. Lass sie nicht du sein“, schreibt eine verärgerte Nutzerin auf Instagram. Und auch aus eigenem Haus gab es schon Kritik: 2016 erzählte Katies damals 10 Jährigem Sohn in einer Tv-Show: „Ich glaube, wenn ich eine Tochter in meinem Alter hätte, würde ich sie nicht auf Social Media posten lassen“, so Junior. „Sagen wir mal, du postet es auf Social Media. Dann wird das jede Menge Leute, unter anderem Pädophile anziehen.“