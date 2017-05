Vermisste deutsche Schauspielerin wieder aufgetaucht

Einen Monat lang fehlte von Katja Bienert jede Spur. Die deutsche Schauspielerin reist seit dem vergangenen Oktober durch die USA, war zuletzt im Bundesstaat Arizona unterwegs. Und meldete sich irgendwann nicht mehr bei Freunden und Familie. Via Facebook suchten diese nach der 50-Jährigen, posteten ihr Foto in diversen Vermissten-Gruppen. Jetzt scheint Bienert wieder aufgetaucht zu sein.

Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, ist sie allerdings nicht in Freiheit, sondern sitzt in Abschiebehaft in Eloy, einem kleinen Wüstenort in Arizona. Im örtlichen Detention Center wartet sie auf ihre Anhörung - die laut dem Blatt allerdings erst im Juni stattfinden soll. Katja Bienert soll sich illegal in den USA aufhalten, denn mit einem deutschen Touristenvisum darf sie eigentlich nur 90 Tage durch das Land reisen. Die Einwanderungsbehörde will sie nun einem Richter vorführen lassen.

Katja Bienert soll gegen Gerichtsauflagen in den USA verstoßen haben

Gerüchten zufolge wurde die Schauspielerin - unter anderem bekannt aus "Praxis Bülowbogen" und dem "Schulmädchenreport" - bereits am 24. März in Mesa festgenommen. Von dort kam sie in ein Gefängnis in Mesa - und schließlich in Abschiebehaft. Ihr soll Hausfriedensbruch und ein Verstoß gegen eine Gerichtsanordnung vorgeworfen worden sein. Angeblich wollte sie Kontakt mit ihrem Freund aufnehmen, was ihr gerichtlich verboten ist.

Die "Bild"-Zeitung berichtet nach Einsicht in das Polizeiprotokoll, dass Bienert darüber hinaus Stalking und häusliche Gewalt vorgeworfen wird. Bienerts Familie und Freunde halten dagegen, dass die Schauspielerin selbst Stalking-Opfer gewesen sei.

Was genau geschehen ist, bleibt weiterhin unklar. Katja Bienert selbst hat sich bisher noch nicht öffentlich geäußert. Ihr letzer Facebook-Eintrag stammt vom 2. März, damals traf sie sich offenbar mit Vertretern der Sekte Zeugen Jehovas.