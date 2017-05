Deutsche Schauspielerin in den USA vermisst

Der letzte Facebook-Eintrag stammt vom zweiten März: Er zeigt ein Foto mit zwei älteren Damen und einem älteren Herren auf einem sonnigen Parkplatz, im Hintergrund sind Palmen zu sehen. "The real people revealed" - "Die echten Menschen enthüllt", hat Katja Bienert dazu geschrieben. Es ist auf Facebook das letzte Lebenszeichen der deutschen Schauspielerin. Von der 50-Jährigen fehlt nach Angaben von Freunden jede Spur. Seit Mitte April suchen sie in den sozialen Netzwerken nach ihr, posten dort in Gruppen für vermisste Personen. Was genau mit ihr passiert ist, ist völlig unklar.

Katja Bienert ist schon seit Oktober in den USA, reiste alleine umher

Fest steht, dass Bienert seit Herbst 2016 durch die USA reiste und seit Anfang 2017 viel Zeit im Bundesstaat Arizona verbrachte. Laut einem Freund wurde sie zuletzt am 4. April in Mesa gesehen. Gleichzeitig gibt es Gerüchte, wonach die Schauspielerin, die unter anderem aus der 80er-Jahre TV-Serie "Praxis Bülowbogen" bekannt ist, im Gefängnis war. Dafür spricht ein sogenannten Mug-Shot, ein amerikanisches Polizeibild, das von ihr im Netz kursiert.





Angeblich soll sie bereits am 25. März in ein Frauengefängnis in Phoenix eingeliefert worden sein, ihr soll Hausfriedensbruch und der Verstoß gegen eine Gerichtsauflage vorgeworfen werden. Die Entlassung soll am 11. April erfolgt sein - was sich mit ihrem angeblichen Aufenthalt in Mesa am 4. April widerspricht.

Laut der "Bild"-Zeitung ist Bienerts Name auch nicht in der öffentlich zugänglichen Gefängnis-Datenbank gespeichert. "Wir haben niemand mit diesem Namen verzeichnet", teilte Sergeant Calbert Gillett vom Maricopa County Sheriff’s Office dem Blatt mit. Freunde und Familie der Berlinerin sind deshalb in großer Sorge um Katja Bienert,. Per Facebook und Handy sei sie nicht mehr erreichbar.