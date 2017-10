So sexy zeigt sich Bald-Dschungelcamperin Kattia Vides

Bald ist es soweit: Zum zwölften Mal füllt sich das Tv-Dschungelcamp in Australien.

Für SIE ist der Flug nach Down-under wohl schon gebucht: Ex-Bachelor Kandidatin Kattia Vides. Auf ihren Instagram-Account wird deutlich mit welcher Taktik sie die Zuschauer für sich gewinnen möchte. Dort präsentiert sie sich jedenfalls in extrem heißen Posen. Meist in knappen Bikinis inszeniert die knackige Kolumbianerin ihren Topbody.

Die 29-jährige wird im Dschungel sicher ein echter Hingucker sein. Weil der hübschen Brünetten aber offenbar auch einiges auf der Seele liegt, verpackt sie ihren heißen Fotogrüße mit kreativen Lebensweisheiten. "Beginne den Tag immer mit positiven Gedanken, denn egal wie viele Probleme du auch hast, negative Gedanken werden dir ganz bestimmt nicht helfen“, beispielsweise, oder: „Man lebt ruhiger, wenn man nicht alles sagt, was man weiß, nicht alles glaubt, was man hört und über den Rest einfach nur lächelt.“ „Ruhiger leben“ – ob das so funktioniert, wenn Kattia Vides mit einem Dutzend „Promi“-Kollegen in Australien die Kakerlaken aufmischen wird, wir sind gespannt...