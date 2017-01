Die französische Polizei hat im Zusammenhang mit dem Raubüberfall auf US-Star Kim Kardashian 16 Verdächtige festgenommen. Dies meldete die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf Polizeiquellen. Bei Durchsuchungen in der Region Paris und im Süden des Landes am Montagmorgen seien auch Geld und Dokumente sichergestellt worden. Die Operation wurde von der Polizei-Spezialeinheit BRB geleitet, die unter anderem für Ermittlungen bei bewaffneten Raubüberfällen zuständig ist. Ihr gingen Ermittlungen voraus, bei denen DNA-Spuren vom Tatort ausgewertet wurden. Eine davon habe zu einem Verdächtigen geführt, der bereits wegen Raubes polizeibekannt sei, zitierte AFP aus Ermittlerkreisen.

Kim Kardashian meldet sich mit Familienfoto zurück

Kim Kardashian war Anfang Oktober in einer Pariser Luxusresidenz überfallen worden. Die Räuber fesselten und knebelten sie und entwendeten Juwelen im Wert von neun Millionen Euro. Einige von ihnen flüchteten auf Fahrrädern. Es war der größte Schmuckraub in Frankreich seit mehr als 20 Jahren, wie französische Medien berichteten.



Nach dem Raubüberfall war Kardashian, die ihre Fans über die sozialen Medien sonst ständig an ihrem Privatleben teilnehmen ließ, in ein ungewohntes Schweigen verfallen. Erst in der vergangenen Woche hatte die 36-Jährige sich über Instagram und Twitter mit einem Familienfoto zurückgemeldet.

In einem vom Fernsehsender E! veröffentlichten Video berichtet Kardashian ihren Schwestern unter Tränen, wie sie sich während des Überfalls gefühlt hat. "Sie werden mir in den Rücken schießen!" habe sie damals gedacht: "Es gibt keinen Ausweg." Es rege sie noch heute total auf, wenn sie nur daran denke. Das Interview mit Kardashian ist Teil der neuen Staffel ihrer Reality-Show "Keeping up with the Kardashians", die im März ausgestrahlt wird.