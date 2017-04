Kim Kardashian im Bikini - Überraschung! Sie ist eine ganz normale Frau

Eine 36 Jahre alte Frau, verheiratet mit zwei Kindern im Alter von anderthalb und fast vier Jahren macht Strandurlaub und alle gucken hin. Natürlich. Denn es ist Kim Kardashian, die da im mexikanischen Tulum an der Karibikküste im Bikini durchs seichte Wasser schlendert. Zusammen mit ihrer älteren Schwester Kourtney, die jüngst 38 Jahre alt wurde.

Kim Kardashian mal nicht auf Hochglanz poliert

Im bunten Zweiteiler mit riesigen Creolen am Ohr und goldener Sonnenbrille zeigt die begnadete Selbstvermarkterin ihre weltberühmten Kurven. Allerdings nicht auf Hochglanz poliert wie sonst auf Instagram oder im TV, sondern so, wie Gott (und vielleicht ein paar Helfershelfer) sie schuf: ein paar Macken, hier und dort, nichts besonders halt, wenn man seit Jahren mit beiden Beinen im Leben steht.



Ob Kardashian den Paparazzo absichtlich so nahe an sich ran gelassen hat oder ob sie abgeschossen wurde, ist bis dato nicht bekannt. Und auch nicht, ob ihr das Resultat gefällt. Bislang hat Kanye Wests Gattin stets versucht, ihr Image und Auftreten streng zu kontrollieren. Doch seit dem Raubüberfall in Paris scheinen sich ihre Prioritäten zu verschieben. Direkt nach der Tat zog sich eine Zeit lang aus den sozialen Medien zurück, zuletzt gab sie in ihrer TV-Show "Keeping up with the Kardashians" an, dass sie immer öfter den Wunsch habe, aus der Öffentlichkeit zu verschwinden.