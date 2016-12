Drei Mal Popo. Drei Mal Busen mit Popo. Und nochmal drei Mal Popo. So lässt sich die Rückkehr von Kim Kardashian bei Instagram beschreiben. Die Ehefrau von Kanye West schaltete am Donnerstagmorgen sechs Videos und drei Fotos mit besagtem Inhalt auf ihrem neuen Profil "Kimoji" frei.

Damit beendet Kim Kardashian ihre selbst verordnete, zehnwöchige Instagram-Pause. Seitdem sie Anfang Oktober bei einem Aufenthalt in Paris in ihrem Hotelzimmer überfallen und ausgeraubt wurde, hatte Kardashian jegliche Social-Media-Aktivitäten eingestellt. Weder auf Facebook, noch auf Twitter oder Instagram veröfffentlichte die sonst so mitteilungsbedürftige Kardashian Fotos, Videos oder Nachrichten.

DECEMBER 16 Ein von KIMOJI (@kimoji) gepostetes Video am 14. Dez 2016 um 18:24 Uhr

Kim Kardashian nennt neues Profil "kimoji"

Ihr privater Account "kimkardashian" liegt nach wie vor brach, die letzte Mitteilung stammt vom 2. Oktober - wenige Stunden vor dem Überfall. Doch jetzt kehrt Kardashian mit dem neuen Profil "kimoji" zurück. Dies ist gleichzeitig der Name ihres neuen Modelabels, unter dem die 36-Jährige Sweatshirts, Topfsetzer in Popo-Form oder Schmuck-Anhänger mit ihrem Konterfei vertreibt.

Ihre Fans machte sie mit ihrem neuen Account zunächst ratlos. Einige glaubten an ein Fake-Profil. Doch der Account ist bereits von Instagram verifiziert und trägt ein blaues Häkchen. Somit dürfte es sich bei der Inhaberin um die echte Kim Kardashian handeln.



Bislang nur 11.000 Abonnenten

Ob auf den geteilten Videos und Fotos auch der Hintern von Kim Kardashian zu sehen ist oder ob es sich um ein Model handelt, blieb zunächst unklar. Doch die Aufklärung dafür scheint es bald zu geben: Alle Fotos und Videos tragen den Vermerk "16. Dezember". Somit müsste es morgen Neues von Kim Kardashian geben.

Über 11.000 neue Follower hat Kardashian mit ihrem neuen Profil bis Donnerstagabend bereits als Abonnenten gewonnen. Bis es 88 Millionen sind, wie bei ihrem alten Account, dürfte es allerdings noch ein wenig Zeit brauchen. Und viel mehr Popos.