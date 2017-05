So sieht der Junge von der Kinderschokolade heute aus

Diesen kleinen Jungen hier, den kennen Millionen. Er ist seit 2005 das Gesicht auf der Kinderschokolade. Was viel weniger wissen ist, wie er heute aussieht. Aber der damals Zehnjährige kann sich auch zwölf Jahre später wirklich sehen lassen. Auf seinem Instagram Account postet er immer wieder Fotos von sich und immer wieder auch mit dabei, eine Packung Kinderschokolade mit dem Foto von damals. Hinter den Aufnahmen steckt Josh Bateson, ein Brite. Das überrascht viele. Aber die Kinderschokolade ist schon längst ein internationales Produkt geworden, und so wundert es dann weniger, wenn auch das Model international gesucht wurde. Als Fotomodel ist der jetzt 22-Jährige auch heute noch aktiv, nebenher. Er studiert Politikwissenschaft in England.