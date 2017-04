Knochig statt kurvig: "Curvy Supermodel"-Kandidatin hat 14 Kilo verloren

Die Rippen sind deutlich sichtbar, die Hüftknochen stechen hervor und der Bauch ist flach wie ein Brett. Kaum zu glauben, dass es sich bei der Frau auf dem Facebookfoto um Chethrin Schulze handelt. Im vergangenen Jahr nahm die 25-Jährige an der RTL2-Show "Curvy Supermodel" teil und wollte mit ihren Rundungen in der Modewelt Karriere machen. Bei einer Körpergröße von 1,77 Meter trug Schulze die Konfektionsgröße 42.



Chethrin Schulze trägt jetzt Kleidergröße 36

"Ich denke, es ist endlich Zeit, den Leuten zu zeigen, dass auch Frauen mit Kurven wunderschön sind", sagte die Berlinerin zum Auftakt der Show vor der Jury um Tänzerin Motsi Mabuse, Model Angelia Kirsch, Designer Harald Glööckler und Modelagent Ted Linow. Am Ende schaffte es Chethrin Schulze bis ins Halbfinale.



Sieben Monate später ist von ihren Kurven nichts mehr übrig. 14 Kilo hat die 25-Jährige bereits abgenommen. Sie trägt jetzt Kleidergröße 36 und postet auf Facebook regelmäßig Fotos ihrer neuen, schlanken Figur.





Verzicht auf Zucker, Milchprodukte und Kohlenhydrate

"Ich habe mich dazu entschieden abzunehmen, weil ich gemerkt habe, dass es mir doch irgendwie besser steht. Da ich extrem körperbetonte Kleidung mag, fand ich es bei mir persönlich schöner, wenn der Bauch komplett flach ist", sagte Schulze dem Portal "Promiflash". Um abzunehmen, hat sie ihre Ernährung umgestellt. "Ich verzichte komplett auf Milchprodukte, auf Zucker und auf Kohlenhydrate. Nur am Sonntag esse ich alles, was ich will. Da gibt's dann Burger und Pizza."

Zudem verriet sie der "Bild"-Zeitung, dass sie den Job gewechselt hat und nun nicht mehr kellnert, sondern in einem Fitnessstudio arbeitet. Dort kann sie regelmäßig trainieren. Frisch verliebt ist Chethrin Schulze ebenfalls. Das habe sie zusätzlich angespornt, abzunehmen. Vor der Kamera will die 25-Jährige gern weiterhin stehen. Allerdings nicht als Model, sondern als Reality-TV-Darstellerin.