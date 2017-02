Kölner Narren trotzen Unwetter - und eröffnen Straßenkarneval

Pünktlich um 11 Uhr 11 wurde am Kölner Alter Markt zur Weiberfastnacht der diesjährige Straßenkarneval eröffnet. Den Startschuss für das närrische Treiben gaben das Kölner Dreigestirn und die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker gemeinsam. Trotz des nassen und stürmischen Wetters waren Tausende Jecken gekommen, um gemeinsam zu feiern, zu schunkeln und Kölsch zu trinken. Dabei ist der Kölner Karneval auch bei ganz vielen Menschen beliebt, die gar nicht aus Köln kommen: "Ja, die Kölner sind ganz unkompliziert, kontaktfreudig, wir kommen seit Jahren immer hier her und wir werden immer wieder kommen." "Dass die Leute einfach so offen sind und direkt in die Gruppe integrieren, egal wo man ist, das ist super einfach." "Ich sage immer, America first, Cologne second." Zu den tollen Tagen hatten Stadt und Polizei ein eigenes Sicherheitskonzept entwickelt. Allein an Weiberfastnacht sind mehr als 2000 Beamte im Einsatz. Für Sonntag und Montag gilt erstmals ein Lkw-Fahrverbot. An den kommenden fünf Tagen werden die Jecken in der ganzen Stadt feiern. Höhepunkt ist der Rosenmontagszug. Trotz aller Sicherheitsvorkehrungen gilt: Spaß haben erlaubt.