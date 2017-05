Königlicher Doppelgeburtstag in Norwegen. Dort feierten am Dienstag König Harald und Königin Sonja ihren 80. Geburtstag. Der König hatte seinen runden Ehrentag bereits am 21. Februar. Königin Sonja wird am 4. Juli 80 Jahre alt. Zum Dinner im Schloss in Oslo waren am Abend auch zahlreiche Mitglieder des europäischen Hochadels erschienen. Die Feierlichkeiten gehen am Mittwoch mit einem Feuerwerk zu Ende.