Antreten zum Ehrentag. In Schweden hat Kronprinzessin Victoria am Freitag ihren 40. Geburtstag gefeiert. Gemeinsam mit ihrem Mann Daniel und ihren Kindern Estelle und Oscar besuchte sie einen Gottesdienst in Stockholm. Mit dabei waren auch ihre Eltern Königin Silvia und König Carl Gustaf. Ihm wird Victoria eines Tages auf den schwedischen Thron folgen. Nach einem Empfang im Stadtschloss fuhr Victoria mit einer Kutsche durch Stockholm. Eine offizielle Feier mit dem schwedischen Volk sollte es am Samstag in der königlichen Residenz auf der Insel Oland geben.