Promi-Geburtstag vom 4. März 2017: Sam Taylor-Johnson

Auf den zweiten Teil von «Fifty Shades of Grey» hatte Sam Taylor-Johnson keine Lust mehr. Am Einspielergebnis kann es nicht gelegen haben, denn die Sadomaso-Romanze brachte es laut «Box Office Mojo» weltweit auf 570 Millionen Dollar.

Möglicherweise sind die Spannungen zwischen der Regisseurin, die heute 50 Jahre alt wird, und E.L. James dafür verantwortlich. Die Bestsellerautorin hat angeblich zu viel Einfluss auf die Dreharbeiten genommen, was bei einem Freigeist wie Sam Taylor-Johnson vermutlich nicht so besonders ankam.

Dabei war allein die Wahl von Taylor-Johnson als Regisseurin schon eine außergewöhnliche Entscheidung gewesen, hatte sie zuvor doch nur einen Film gedreht. Mit dem Biopic «Nowhere Boy» über den jungen John Lennon gab sie 2009 ihr Spielfilmdebüt.

Momentan ist Sam Taylor-Johnson mit der Netflix-Thriller-Serie «Gypsy» beschäftigt, in der es um einen Therapeuten geht, der mit Leuten aus dem Umfeld seiner Patienten gefährliche und intime Beziehungen eingeht.

Eigentlich kommt Sam Taylor-Johnson aus der britischen Kunstszene, in der sie gut vernetzt ist. Das liegt auch nicht zuletzt an ihrem ersten Ehemann Jay Jopling, mit dem sie zwei Kinder hat. Der Galerist ist einer der führenden Kunsthändler in England und war neben dem Medien-Millionär Charles Saatchi einer der Motoren der «Young British Artists».

Neben Damien Hirst und Tracey Emin gehörte auch die für den Turner-Preis nominierte Taylor-Johnson zu der Gruppe - einen Namen hatte sie sich vor allem als Fotografin und Video-Künstlerin gemacht. Legendär ist ihr Kurzfilm «Sleeping David« mit dem schlafenden David Beckham. In «Hysteria» und «Breach» geht es um lachende und weinende Frauen.

Und die im Londoner Vorort Croydon geborene Künstlerin schaffte es, zum «Internationalen Frauentag» James-Bond-Darsteller Daniel Craig in Frauenkleider zu stecken. Eine Arbeit über die Gleichberechtigung mit Judi Dench als Erzählerin. Arbeiten von ihr waren zuletzt unter anderem im Guggenheim-Museum in Bilbao zu sehen.

Nach elf Jahren ging die Ehe von Sam Taylor-Johnson mit Jay Jopling in die Brüche. Ihre neue Beziehung zu Aaron Taylor-Johnson sorgte zu Beginn für reichlich Wirbel, denn der inzwischen sehr erfolgreiche Schauspieler («Avengers: Age of Ultron») ist um etliches jünger als seine Partnerin.

Aaron Taylor-Johnson ist das herzlich egal: «Wenn es jemanden stört, dass meine Frau 23 Jahre älter ist als ich, dann juckt mich das herzlich wenig», sagte er der «Berliner Zeitung». Seit 2012 sind beiden verheiratet und haben zwei kleine Töchter.