Kuss-Video, Paar-Fotos: So verliebt zeigt sich Lena mit ihrem Freund beim Coachella

Schmatz! Der blonde Typ drückt Lena Meyer-Landrut an sich, gibt ihr einen Kuss auf die Wange. Das Paar hält Händchen, läuft lachend über das Festivalgelände von Coachella in Kalifornien. Später küsst auch die Sängerin den Mann, umarmt ihn zärtlich. Es sind Bilder, die so noch nie zu sehen waren. In einem Videoclip auf Facebook zeigt sich Meyer-Landrut überraschend privat mit ihrem Freund Max von Helldorff. Mit dem 30-Jährigen ist sie seit sieben Jahre liiert - hielt die Beziehung jedoch fast komplett aus der Öffentlichkeit raus.

Lena Meyer-Landrut steht zur ihrer Beziehung mit Max von Helldorff

Im Januar dann die Überraschung: "Das Versteckspiel ist mir zu anstrengend geworden. Wenn ich demnächst auf einer Veranstaltung bin und mit meinem Freund da hingehen will, dann mache ich das auch und lasse mir das nicht mehr nehmen", sagte die 25-Jährige der Zeitschrift "Grazia". Seitdem verlinkt sie von Helldorff gelegentlich in ihren sozialen Netzwerken, zeigt hin und wieder sogar ein Foto von ihm. Die Kuschel-Bilder vom Coachella-Urlaub sind trotzdem eine Premiere. Sogar von Helldorff teilte auf Instagram einen Schnappschuss von der gemeinsamen Auszeit:



Say whaaat... 📷@paulripke Ein Beitrag geteilt von Max von Helldorff (@maxvonhelldorff) am 16. Apr 2017 um 12:07 Uhr





Erst kürzlich hatte Meyer-Landrut öffentlich von ihrer Liebe zu von Helldorff geschwärmt. Auf Instagram widmete sie ihren neuen Song "Lost in You" ihrem Freund. "Ich feiere mit dem Song das Gefühl, mich in der Liebe zu verlieren. #lostinyou @maxvonhelldorf", schrieb sie.



In Kalifornien waren die beiden übrigens mit der ehemaligen "Germany's Next Topmodel"-Gewinnerin Stefanie Giesinger und deren Freund Marcus Butler unterwegs. Das Model und der Youtube-Star zelebrieren ihre Beziehung regelmäßig sehr öffentlich, vermarkten sich sogar als Paar. Davon sind Lena Meyer-Landrut und Max von Helldorff noch etwas entfernt.