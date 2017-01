Sie ist erst 19 Jahre alt, aber dafür schon unglaublich erfolgreich. Kylie Jenner ist vom "Forbes"-Magazin jetzt zu den 30 einflussreichsten Stars unter 30 gekürt worden. Die Jüngste im Jenner/Kardashian-Clan ist demnach die Zweitreichste der Familie.



Zu verdanken hat der Teenager den Geldsegen vor allem ihrer Kosmetiklinie "Kylie Cosmetics", die sie 2015 gründete. Zwar sind ihre Lippenstifte mit bis zu 29 Dollar (knapp 28 Euro) kein Schnäppchen, trotzdem finden sie bei den Fans reißenden Absatz. Allein im vergangenen Jahr soll der Umsatz im siebenstelligen Bereich gelegen haben. Seit 2016 betreibt sie auch ein erfolgreiches Modelabel zusammen mit ihrer Schwester Kendall.

80 Millionen folgen Kylie Jenner allein auf Instagram

Zudem ist sie auch ein sehr gefragter Social-Media-Star. Mehr als 80 Millionen folgen Kims kleiner Halbschwester mittlerweile auf Instagram. Mehr als 18 Millionen auf Facebook. Und was auch immer das hübsche Model dort postet - es ist binnen kürzester Zeit ausverkauft.





Ebenfalls auf der Liste der "30 Under 30" ist Schauspielerin Margot Robbie (27, "The Wolf Of Wallstreet"), Sängerin Hillary Duff, 29, sowie die Schauspielerinnen Elle Fanning (18, "Der seltsame Fall des Benjamin Button"), Mia Wasikowska (27, "Alice im Wunderland") und Samira Wiley (29, "Orange Is the New Black")

Neuer Shop: Sexy-Weihnachten: Gönn' Dir was Schönes von Kylie Jenner Fullscreen